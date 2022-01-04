«Реал» попробует подписать Мбаппе в январе. Мадридцы предложат 50 млн евро

Форвард Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже в это трансферное окно, пишет Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что «Реал» готов предложить за переход футболиста 50 млн евро. Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета текущего года.
В текущем сезоне на счету нападающего 17 матчей в Лиге 1, 10 голов и 8 ассистов.
Забивной и нетравматичный французик способен дать то, что от него ждут...
Забивной и нетравматичный французик способен дать то, что от него ждут...
В последний день контракта предложит купить у них Киллиана за один евро)))
В последний день контракта предложит купить у них Киллиана за один евро)))