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«Реал» попробует подписать Мбаппе в январе. Мадридцы предложат 50 млн евро

вчера, 15:22

Форвард Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже в это трансферное окно, пишет Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что «Реал» готов предложить за переход футболиста 50 млн евро. Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета текущего года.

В текущем сезоне на счету нападающего 17 матчей в Лиге 1, 10 голов и 8 ассистов.

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Все комментарии
696au5x9cw4k
696au5x9cw4k
вчера в 21:13
Давно уже пора.
sir_Alex
sir_Alex ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 20:35
Летом уже он сам будет выбирать. Кто предложит наилучшие финансовые условия.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:01
Реал хочет купить Мебаппе в январе с одной целью чтобы убрать один ключевых игрока ПСЖ. Весной они встречаются в лиге чемпионов
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:41
Эх уже трудно представить Псж без него. С ним, и без него это разная команда.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:34
Включили бы Иско в сделку, норм было б.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:33
Но фланг Мбаппе придется опять менять.
sash71
sash71
вчера в 17:42
Скорей всего 50 млн. обещано Пересом самому Кллиану за то, чтоб он не продлевал «опцию». А в зимнее окно не думаю, что у Реала выйдет подписать Мбапе т.к. такие сделки готовят не за месяц и не за год.
David Young
David Young
вчера в 17:39
Пора уже этому произойти.
particular
particular
вчера в 17:38
Реал не желает тянуть и готов решать вопрос сразу и окончательно...
Забивной и нетравматичный французик способен дать то, что от него ждут...
протон
протон
вчера в 16:59
Мбаппе 1 в ПСЖ и если они выиграют ЛЧ, для шейхов это много больше чем 50 млн, которые они обычно спускают на ДР любого из десятка детишек
протон
протон
вчера в 16:58
Перес троллит шейхов.
В последний день контракта предложит купить у них Киллиана за один евро)))
NOVA
NOVA
вчера в 16:58
да нафиг платить, если летом бесплатно перейдет!! хотя??
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:56
Уверен, что Спартаку он не забьёт
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:43
Продайте его в Барселону)))
ДСА
ДСА
вчера в 16:40
Весьма заманчивое предложение.
Сантус
Сантус
вчера в 16:29
С одной стороны Париж поимеет хоть каких то денег,с другой-он практически единственная их надежда пройти Мадрид в 1/8 ой...диллема-с...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:19
Можно и летом вообще бесплатно ! Он всё равно будет играть за Реал !
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:12
Посмотрим, что Париж ответит...
neukomm
neukomm ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 15:55
Ну да, ну да. Чтобы другие топовые игроки никогда не захотели переходить в ПСЖ, потому что увидят, как с ними поступят в такой ситуации.
xajaks
xajaks
вчера в 15:54
Не продадут
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:44
Если жабоеды откажутся они лишатся и этих денег.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:44
Псж может смело парня усаживать на лавку причём на полгода.если не хочет подписывавть контракт. Кстати у Пончика это хорошо получается,спросите у Эриксена.
амурец
амурец
вчера в 15:32
Мбаппе то уже согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Неужто ПСЖ упустят своего лидера?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:26
Для ПСЖ 50 лямов ни о чем
drug01
drug01
вчера в 15:26
Хотят даром взять?
Mangur
Mangur
вчера в 15:23
Пир во время чумы
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