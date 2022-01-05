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Акинфеев: «Время оливье прошло, пора готовиться к сборам»

вчера, 10:19

Голкипер ЦСКА Игор Акинфеев выложил фото из спортзала. Футболист заявил, что начал подготовку ко второй части сезона.

Время оливье прошло, пора готовиться к сборам.

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Mоr
Mоr
сегодня в 14:40
пора на овёс переходить...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
ЦСКА: контракт с Акинфеевым будет продлен
Не стоит волноваться по этому поводу.

Игорь Акинфеев будет выступать за ЦСКА ровно столько, сколько посчитает нужным. В этом нет никаких сомнений, несмотря на публикации в различных СМИ. Контракт с капитаном команды будет продлен. По данным, детали соглашения проговорили еще до Нового года.

Знаю, как в клубе уважают капитана и легенду ЦСКА. Игорь давно переписал на свое имя все вратарские рекорды в отечественном футболе и продолжает наращивать показатели. Его текущая форма говорит сама за себя. Девять матчей нынешнего чемпионата капитан ЦСКА отыграл на «ноль». Больше всех! Акинфеев, безусловно, сильнейший игрок армейцев в первой части сезона, его спасения позволили команде встретить зимнюю паузу в первой четверке. Игорь Акинфеев является лучшим голкипером премьер-лиги, и это единственное, что соответствовало действительности в заметках коллег на тему его контракта.

Правда же в том, что в клубе уверены: Акинфеев надолго останется капитаном команды, будет радовать поклонников ЦСКА и любителей других команд, умеющих ценить вратарское искусство.
lotsman
lotsman
вчера в 17:37
А как насчёт контракта?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:09, ред.
Спортзал похоже боксёрский, в тихоря ходит приёмы самообороны отрабатывает, а то вдруг после Неймара Конор Макгрегор на Игоря переключится.)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:07
А контракт то ещё не продлен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:01
Молодец,вся "обчественность" озабочена отсутствием предложений нового контракта,а Игорёк спокоен,аки удав, и готовится к тренировкам(сборам).Привыкли уже подписать контракт на пять лет,а через год вести переговоры о переподписании его.Что с них возьмёшь,этих современных негоро,и их выкормышей!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:50
Игорь настоящий профессионал, всегда в форме.
karnager
karnager
вчера в 10:43
Действительно, время оливье как бы по срокам годности пару дней, а с НГ уже неделя, так что протухло оно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:41
Пора включаЦЦа в работу...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:39
Оливье никогда не помешает
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ particular (раскрыть)
вчера в 10:32
У руководства просто тазики с оливье были побольше , доесть еще не успели.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:26
Он про Жиру что ли?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:24
Удачных сборов Игорь, главное без травм.
Жду информации о продлении контракта.
particular
particular
вчера в 10:24
Окончание время оливье, почему-то не приблизило время переподписания контракта... Клуб или в задумчивости, или в прострации...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20
Удачи тебе и самое главное чтобы без травм.
drug01
drug01
вчера в 10:20
Вот это образец
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