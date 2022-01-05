Акинфеев: «Время оливье прошло, пора готовиться к сборам»

Голкипер ЦСКА Игор Акинфеев выложил фото из спортзала. Футболист заявил, что начал подготовку ко второй части сезона.
Время оливье прошло, пора готовиться к сборам.
Голкипер ЦСКА Игор Акинфеев выложил фото из спортзала. Футболист заявил, что начал подготовку ко второй части сезона.
Время оливье прошло, пора готовиться к сборам.
Не стоит волноваться по этому поводу.
Игорь Акинфеев будет выступать за ЦСКА ровно столько, сколько посчитает нужным. В этом нет никаких сомнений, несмотря на публикации в различных СМИ. Контракт с капитаном команды будет продлен. По данным, детали соглашения проговорили еще до Нового года.
Знаю, как в клубе уважают капитана и легенду ЦСКА. Игорь давно переписал на свое имя все вратарские рекорды в отечественном футболе и продолжает наращивать показатели. Его текущая форма говорит сама за себя. Девять матчей нынешнего чемпионата капитан ЦСКА отыграл на «ноль». Больше всех! Акинфеев, безусловно, сильнейший игрок армейцев в первой части сезона, его спасения позволили команде встретить зимнюю паузу в первой четверке. Игорь Акинфеев является лучшим голкипером премьер-лиги, и это единственное, что соответствовало действительности в заметках коллег на тему его контракта.
Правда же в том, что в клубе уверены: Акинфеев надолго останется капитаном команды, будет радовать поклонников ЦСКА и любителей других команд, умеющих ценить вратарское искусство.
Не стоит волноваться по этому поводу.
Игорь Акинфеев будет выступать за ЦСКА ровно столько, сколько посчитает нужным. В этом нет никаких сомнений, несмотря на публикации в различных СМИ. Контракт с капитаном команды будет продлен. По данным, детали соглашения проговорили еще до Нового года.
Знаю, как в клубе уважают капитана и легенду ЦСКА. Игорь давно переписал на свое имя все вратарские рекорды в отечественном футболе и продолжает наращивать показатели. Его текущая форма говорит сама за себя. Девять матчей нынешнего чемпионата капитан ЦСКА отыграл на «ноль». Больше всех! Акинфеев, безусловно, сильнейший игрок армейцев в первой части сезона, его спасения позволили команде встретить зимнюю паузу в первой четверке. Игорь Акинфеев является лучшим голкипером премьер-лиги, и это единственное, что соответствовало действительности в заметках коллег на тему его контракта.
Правда же в том, что в клубе уверены: Акинфеев надолго останется капитаном команды, будет радовать поклонников ЦСКА и любителей других команд, умеющих ценить вратарское искусство.
Жду информации о продлении контракта.
Жду информации о продлении контракта.