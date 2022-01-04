Крыховяк улетел на Гавайи, Агуэро сел на коня. Новости из закулисья футбола

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк улетел за Гавайи. Недавно он отдыхал в Руанде.
Мауро Икарди, кажется, окончательно помирился со своей женой Вандой Нарой. Пара вместе наслаждается отдыхом.
Великий Эрик Кантона – король веселья!
Полузащитник МЮ Поль Погба провел время с семьей. Его сыну нравится Человек-Паук.
Стиляга дня. Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес решил посетить пещеры.
Бывшему хавбеку «Зенита» Клаудио Маркизио не скучно в праздники – его верный друг всегда рядом.
Девушка дня. Подруга защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона
Форвард «Аль-Райяна» Хамес Родригес еще не доел запасы, которые остались после Нового года, а вы?
Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, который недавно завершил карьеру, решил прокатиться на лошади.
Легенда «Челси» Джон Терри, который недавно вернулся в клуб, предпочитает отдых в горах.
Посмотрите, какой необычный подарок получил бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.
Милота дня. У бывшего форварда «Краснодара» Ари и его жены Натальи будет ребенок.
Бывший защитник МЮ Патрис Эвра спародировал знаменитого повара Бурака.
Хорошего дня! Наслаждайтесь отдыхом! Берите пример с бывшего игрока «Челси» Саломона Калу