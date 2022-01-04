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Андрей Мостовой опубликовал фото с Дмитрием Песковым

вчера, 22:19

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Лебединое озеро».

Мостовой встретился Дмитрием Песковым, который является мужем Навки и пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. Футболист опубликовал фотографию в историях своего инстаграма.

Андрей Мостовой опубликовал фото с Дмитрием Песковым

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:03, ред.
Из письма Андрея Мостового Гендиру Зенита Медведеву :

"Добрый день, Александр Иванович. С Наступившим Вас 2022-м годом.
Мы тут с Товарищем подумали не пришло ли время повысить мне оклад?Как Вы считаете ?
Вместо новогодней открытки, высылаю моё фото с Товарищем, который по совместительству теперь мой новый агент.
Просьба не торопиться с ответом.У Вас есть целых 5-6 минут. (возможно самые главные 5-6 минут в Вашей карьере.)
Ещё раз,с наступившим 2022-м годом.Счастья,здоровья и правильных решений"
juvenale
juvenale
сегодня в 00:36
зашкварился парниша
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:56
Попался, с серебром
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:49
е***ть нашел чем гордится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:35
Кто из них больше счастлив непонятно.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 22:30
Две легенды
beefs
beefs
вчера в 22:21
будет на что посмотреть через 20-ть лет...
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