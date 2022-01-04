Андрей Мостовой опубликовал фото с Дмитрием Песковым

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Лебединое озеро».
Мостовой встретился Дмитрием Песковым, который является мужем Навки и пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. Футболист опубликовал фотографию в историях своего инстаграма.
"Добрый день, Александр Иванович. С Наступившим Вас 2022-м годом.
Мы тут с Товарищем подумали не пришло ли время повысить мне оклад?Как Вы считаете ?
Вместо новогодней открытки, высылаю моё фото с Товарищем, который по совместительству теперь мой новый агент.
Просьба не торопиться с ответом.У Вас есть целых 5-6 минут. (возможно самые главные 5-6 минут в Вашей карьере.)
Ещё раз,с наступившим 2022-м годом.Счастья,здоровья и правильных решений"
"Добрый день, Александр Иванович. С Наступившим Вас 2022-м годом.
Мы тут с Товарищем подумали не пришло ли время повысить мне оклад?Как Вы считаете ?
Вместо новогодней открытки, высылаю моё фото с Товарищем, который по совместительству теперь мой новый агент.
Просьба не торопиться с ответом.У Вас есть целых 5-6 минут. (возможно самые главные 5-6 минут в Вашей карьере.)
Ещё раз,с наступившим 2022-м годом.Счастья,здоровья и правильных решений"