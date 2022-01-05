Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

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вчера, 20:13

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв на выезде «Картахену» со счетом 2:1.

Российский полузащитник «летучих мышей» вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды.

Через некоторое время «Картахена» сравняла счет, но на 93-й минуте встречи Черышев установил окончательный счет, удачно сыграв на добивании.