ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2021/2022

Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

вчера, 20:13
КартахенаЛоготип футбольный клуб Картахена1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв на выезде «Картахену» со счетом 2:1.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды.

Через некоторое время «Картахена» сравняла счет, но на 93-й минуте встречи Черышев установил окончательный счет, удачно сыграв на добивании.

Все новости
«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Сегодня, 01:22 Комментарии8
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги
Сегодня, 00:35 Комментарии16
«Бешикташ» в 9-й раз выиграл Суперкубок Турции
Вчера, 23:47 Комментарии6
«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в Кубке Испании
Вчера, 23:23 Комментарии11
Хет-трик Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Ванном» в 1/16 финала Кубка Франции
04 января Комментарии22
«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону»
03 января Комментарии46
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:40
Ну хоть на Картахену его гения хватило.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:47
О, напомнил о себе, молодец.
А вообще, если бы не травмы, был бы лучшим Российским футболистом, ну или одним из лучших
протон
протон
вчера в 22:19
Великий. На фоне подвигов Миранчука и Кокорина о нем уже начали забывать.
Cat01
Cat01
вчера в 21:00
Это очень хорошо
STVA 1
STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 20:48
Пареньку на пенсию скоро)))))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:41
На нем вся Валенсия и держится.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:38
молодец, желаю удачи!
Сантус
Сантус
вчера в 20:26
Перспективный паренёк..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:19
Красавчик Денис, воспользовался своим шансом. Может после этого он чаще будет попадать в состав?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:18
Не зря говорят " Раз в год и палка стреляет"
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:17
Молодец, спас команду от позора.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:17
Он ещё играет???
Futurista
Futurista
вчера в 20:14
Что тут скажешь?)...легенда тащит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100