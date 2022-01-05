Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв на выезде «Картахену» со счетом 2:1.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды.
Через некоторое время «Картахена» сравняла счет, но на 93-й минуте встречи Черышев установил окончательный счет, удачно сыграв на добивании.
А вообще, если бы не травмы, был бы лучшим Российским футболистом, ну или одним из лучших
А вообще, если бы не травмы, был бы лучшим Российским футболистом, ну или одним из лучших