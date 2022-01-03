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«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону»

вчера, 22:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В рамках 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

Единственный гол в этом поединке на 82-й минуте забил полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью.

После этого поединка МЮ расположился на 7-й строчке с 31 очком в активе, а «волки» (28 баллов) идут 8-ми.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» едет в гости к «Астон Вилле», а «Вулверхэмптон» примет дома «Саутгемптон».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 02:50
Интересно, кому в голову пришла в идея в Юнайтед пригласит Рангника, как тренера, вроде бы Вудворт уходит, или это его прощальный подарок, понятно, что менеджер, который последние годы был спортивным директором, вряд ли подходит для такого клуба, как Ман Ютд, как тренер. Все-таки Юнайтед при всей моей не любви к нему, это топ клуб,и тренировать его должен топ тренер, а не строитель Дойчер бан.
Hamman
Hamman
сегодня в 01:37
Рангника уволят гораздо раньше чем этого ждали многие...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:26
Ужас. МЮ совсем беспомощен. Проиграл этот матч по всем статьям. Такими темпами команда мимо ЛЧ в этом сезоне пролетит. Тоттенхэм с Арсеналом поинтереснее выглядят. Они и разыграют последнюю путевку.
Навзир
Навзир
сегодня в 00:14
А тащер хде?
1bear
1bear
сегодня в 00:13
Рангник - днище !!!
particular
particular
сегодня в 00:13
Что-то не видно пока магической руки великого менагера Рагника...
Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
вчера в 23:55
    ATG
    ATG
    вчера в 23:51
    Ахахахах 8ы
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Зимой только одну игру сыграют, ответная весной. Так что зимой никак не вылетят
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Ладно, твоя правда, только не успокаивай меня после вылета МС из ЛЧ зимой
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Да ты успокойся. Я тебе говорю
    sash71
    sash71
    вчера в 23:21
    Пусть теперь надеятся на удачное выступление в ЛЧ.
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    вчера в 23:17
    Борьба за седьмое место обостряется
    Таков удел нынешнего М.Ю.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Дай Рангнику вашего судью и Рон распечатал бы этих волков и потом задублил бы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Круто, супер ответ. Успокоит Тухель опять своим автобусом
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Успокойся, клоун
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Позор то как Сити обыграл волков и канониров, хотябы. список можно продолжить Лестером... за уши
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 23:09
    дружище, не всем дарят левые пенальти и удаляют игроков соперника
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    вчера в 22:52
    Дома слили, печаль. Непонятно совсем, чего ждать от МЮ, надеюсь всё насладится, в текущего тренера не верю.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:50
    Абсолютно справедливая победа,просто нокаут.Место МЮ-в десятке.Без Фреда некому подержать мяч в центре,нет подбора возле своей штрафной.Кавани вообще непонятно где играл...Де Хеа мог потащить гол,но,наверное,был закрыт своими..Роналду задолбал пасами назад из передней линии.Браво,волки!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Требовать от Роналду каких-то безумных действий которые приносилибы победы в таких тяжёлых играх в закате его карьеры былобы глупо. Достаточно будет если он выстрелит в 2 играх из 10.
    Тут вопрос в другом, также как и ПСЖ звёзд в МЮ хватает, а игры нет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:49
    МЮ команда колхозников.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 22:49, ред.
    МЮ печален.Состав дорогой но достаточно шлаковый.Как они умудрились вбухать в это столько денег не понятно.И ещё одно...откуда взялся миф о Рангнике чудотворце?P.S.Роналду походу -всё...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:49
    Траоре накручивал этот детский сад так,что даже КР7 не успевал следить за этими мышцами. Ему бы в регби играть,а не в футбол. Я вот даже не могу понять.как он умудряеся разогнать эту груду мышц,ведь он не легкоатлет. Ему бы чуток технику пасов и мысли отработать и вот вам ещё одна мегазвезда.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 22:47
    Рангник пустозвон и днарь
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:45
    За Ювентус болеть не могу в априоре. С детства за интер))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 22:45
    с такой игрой,они для Семёна будут лёгкой добычей,правда если ДДХ не будет безумствовать.Я вот даже не знаю,если бы не он,где бы сейчас видели МЮ.Ю Почему бы ему не дать сегодня повязку,да ведь он её заслужил больше всех.Роналду конкретно сдулся в боксин-дэй,разве что рефери даёт указания,доиграется,что однажды покажут прямую красную и пойдёт обиженным.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Значит я не настоящий.)) Ну так и быть.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 22:44
    Если Рангник сможет поставить нормальный футбол со своим 4-2-2-2 где 4 форварда, а из них 2 старика, 2 бегунка и позади них чистые опорники. То ему аплодисменты.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:44
    А Роник бежал?
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