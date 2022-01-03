«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону»

1641238038

вчера, 22:27

В рамках 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

Единственный гол в этом поединке на 82-й минуте забил полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью.

После этого поединка МЮ расположился на 7-й строчке с 31 очком в активе, а «волки» (28 баллов) идут 8-ми.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» едет в гости к «Астон Вилле», а «Вулверхэмптон» примет дома «Саутгемптон».