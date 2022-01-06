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«Барселона» включается в борьбу за Рюдигера

вчера, 13:08

Каталонская «Барселона» пополнила список команд, которые хотят подписать Антонио Рюдигера из «Челси». Напомним, что будущим летом у немца истекает контракт с лондонцами. Сейчас фаворитами в борьбе за игрока считаются «Бавария» и ПСЖ. Эти клубы могут предложить защитнику более щедрые условия контракта. Каталонцы попробуют переменить игрока на свою сторону.

Напомним, что Рюдигер хотел бы зарабатывать в новой команде не менее 12 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 16:27
Забавно,Реал отказывается от охоты за Рюдигером из за его непомерных зарплатных пожеланий...и тут "богатейший" клуб Европы Барселона выходит на арену потирая руки....Задача:Выяснить кто вбрасывает эту чушь?Ну не вброс же ради вброса?)
Roman73
Roman73
вчера в 14:43, ред.
Как то Александра Чивадзе спросили : - Как вам ван- Дейк ?
- Плохой защитник .- ответил Чивадзе .
Как ? Он же признан лучшим, претендент на Золотой Мяч !
- А мяч ? А мяч он держит ? Он же не работает с мячом !
Кто видел игру Беккенбауера и например гол самого Александра Чивадзе в ворота Вест Хема , кто видел распасовку Хосеба Гвардьолы в составе Барсы , тот поймёт о чём речь.
Не нужен Барсе Рюдигер !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:28
И "Барса" найдёт 12 млн. на его з/п? Сомнительно.
протон
протон
вчера в 14:10
Повторит судьбу Азара
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Фантастические желания Барселоны или вбросы инсайдера от делать нечего !!!)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:38
Сейчас его запросы сможет потянуть наверное только ПСЖ.
enkkj2b88666
enkkj2b88666
вчера в 13:15
И в итоге проиграет эту борьбу
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