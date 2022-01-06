«Барселона» включается в борьбу за Рюдигера

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вчера, 13:08

Каталонская «Барселона» пополнила список команд, которые хотят подписать из «Челси». Напомним, что будущим летом у немца истекает контракт с лондонцами. Сейчас фаворитами в борьбе за игрока считаются «Бавария» и ПСЖ . Эти клубы могут предложить защитнику более щедрые условия контракта. Каталонцы попробуют переменить игрока на свою сторону.

Напомним, что Рюдигер хотел бы зарабатывать в новой команде не менее 12 млн евро за сезон.