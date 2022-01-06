«Барселона» включается в борьбу за Рюдигера

Каталонская «Барселона» пополнила список команд, которые хотят подписать Антонио Рюдигера из «Челси». Напомним, что будущим летом у немца истекает контракт с лондонцами. Сейчас фаворитами в борьбе за игрока считаются «Бавария» и ПСЖ. Эти клубы могут предложить защитнику более щедрые условия контракта. Каталонцы попробуют переменить игрока на свою сторону.
Напомним, что Рюдигер хотел бы зарабатывать в новой команде не менее 12 млн евро за сезон.
- Плохой защитник .- ответил Чивадзе .
Как ? Он же признан лучшим, претендент на Золотой Мяч !
- А мяч ? А мяч он держит ? Он же не работает с мячом !
Кто видел игру Беккенбауера и например гол самого Александра Чивадзе в ворота Вест Хема , кто видел распасовку Хосеба Гвардьолы в составе Барсы , тот поймёт о чём речь.
Не нужен Барсе Рюдигер !
- Плохой защитник .- ответил Чивадзе .
Как ? Он же признан лучшим, претендент на Золотой Мяч !
- А мяч ? А мяч он держит ? Он же не работает с мячом !
Кто видел игру Беккенбауера и например гол самого Александра Чивадзе в ворота Вест Хема , кто видел распасовку Хосеба Гвардьолы в составе Барсы , тот поймёт о чём речь.
Не нужен Барсе Рюдигер !