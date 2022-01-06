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Месси может уйти из ПСЖ

вчера, 12:13

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.

По данным источника, Лео рассматривает вариант с уходом из парижского клуба летом.

Ранее СМИ сообщали, что Луис Суарес хочет перейти в «Интер Майами» и ждёт решения Месси, чтобы играть вместе со своим другом.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:58
Да, пока что есть серьёзные проблемы в плане состава, что плохо для парижского клуба и французского футбола. Как итог Пари Сен-Жермен в числе мировых футбольных топов первого эшелона, но парижанам сложнее добиваться значительных успехов в Лиге Чемпионов в сравнении со многими топами первого эшелона.
Nazi
Nazi
вчера в 17:53
Чем раньше, тем лучше. Вообще Парижу пора определиться с составом, а то набрали кучу хлама, при таких то деньгах. Эти керреры, дракслеры, ерреры, паредесы просто тихий ужас. Ничего не говоря о пешеходе лейси. Еще есть топорный икарди. Старенького Ди Му жаль сюда причислять, но он свое отпахал. Сплавить бы всех и усилить точечно полузащиту да удержать Мбаппе. Тогда будет команда способная на победу в ЛЧ, а не компания с раздутыми кадрами, кадры, ради кадров.. :(
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 17:16
Месси никому такое не говорил. А летом все и решится. А если и уйдет, то и нырялду место освободит. Последнему явно овцы мешают жить в "любимом" Манчестере, да и сам он тянет МЮ в ЛЕ или ЛК.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:32
В ПСЖ он попал самый последний момент, неожиданно для него самого. Не по статусу играть там. Тяжело играть, когда нет желания, но статус заставляет шевелиться и забивать, пока ты играешь.
Для него и МЛС неплохой вариант, в Европе уже всего добился. Если уж ЗМ многие могут сказать липовыми, то история с золотыми бутсами мало кто сможет исказить, потому что распиаренные и хваленные атлеты от природы не имеют 6 ЗБ.
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 16:10
ПСЖ разочаровался в бездарном аргентинце,который получает липовые мячи за 1 гол в 4 месяца.Да он им и не был нужен,Мбаппе делает результат,а карлан давно никому не интересен.
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 15:59
Аллилуя!!!!
Наконец то о нем не будет слышно
И золотой мяч наконец то отдадуд заслужившему его футболисту
А не разрекламированному и разпиаренному
1bear
1bear
вчера в 15:29, ред.
флаг им обоим в руки - пусть в МЛС деньги на футболках заработают
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:28, ред.
Ох Месси Месси, пора уходить за Луисом, из ПСЖ в МЛСти !!!)
pendulum47
pendulum47
вчера в 15:04, ред.
Не может, а уйдет это очевидно. Пешеходу нравится у себя на "родине" в Каталонии ходить по полю, где его уже все знают и ценят не смотря на безразличие к футболу.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:39
в Зенит бы его)) кроме шуток!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:24
Его уход – вопрос времени. Это было сразу понятно. Не его чемпионат и команда. Плюс – не он главная "звезда" клуба. МЛС – самое то для него.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:01
Когда понял, что на "Золотые мячи" в будущем уже трудно рассчитывать. Последний то вручался со скандалом и ропотом недовольных.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 13:29
Они и больше могут заплатить. Там умеют из спорта делать шоу, приносящее космические бабки
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:28
ну что ж есть выбор - значит надо до пенсии где- то доигарть
протон
протон
вчера в 13:16
НЕ понравился Париж?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:13
Нашел очередную кормушку для своей шайки, ну думаются американцы не настолько глупы, что платить ему шикарные деньги.
ДСА
ДСА
вчера в 13:04
Надо было сразу в США перебираться.
45njc77u2z4e
45njc77u2z4e
вчера в 13:02
Хватит уже о нем.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:00
Может быть и так!Но думаю он понял что сошел с дистанции!Все таки сила его была не в здоровье как у Рона а в его уникальности и мысли!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:59
Главное, чтобы не в Барсу.
1 984
1 984
вчера в 12:58
Так может быть лучше для всех.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:56
Гному скатертью дорога...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
Обратно в Барсу, подъёмные да за верность клубу денежку срубить...
5p5zfqbmj5b2
5p5zfqbmj5b2
вчера в 12:49
Причём быстро и под улюлюканье
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:46
Уйти, но за какие бабки?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:42
Скорее всего карлика могут уйти.
YVG
YVG
вчера в 12:37
Меськи один путь в спартак, который лучше всех играет в еврокубках.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:24
Вот если бы ушёл-было бы здорово,а так -возможно,-это всего лишь предположение!
Cat01
Cat01
вчера в 12:24
Ждём когда и куда???
particular
particular
вчера в 12:21
Возможно, дружба в Майами будет дороже гламура Елисейских полей...
Парижская сага явно не заладилась...
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