Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ.
По данным источника, Лео рассматривает вариант с уходом из парижского клуба летом.
Ранее СМИ сообщали, что Луис Суарес хочет перейти в «Интер Майами» и ждёт решения Месси, чтобы играть вместе со своим другом.
Для него и МЛС неплохой вариант, в Европе уже всего добился. Если уж ЗМ многие могут сказать липовыми, то история с золотыми бутсами мало кто сможет исказить, потому что распиаренные и хваленные атлеты от природы не имеют 6 ЗБ.
Для него и МЛС неплохой вариант, в Европе уже всего добился. Если уж ЗМ многие могут сказать липовыми, то история с золотыми бутсами мало кто сможет исказить, потому что распиаренные и хваленные атлеты от природы не имеют 6 ЗБ.
Наконец то о нем не будет слышно
И золотой мяч наконец то отдадуд заслужившему его футболисту
А не разрекламированному и разпиаренному
Наконец то о нем не будет слышно
И золотой мяч наконец то отдадуд заслужившему его футболисту
А не разрекламированному и разпиаренному
Парижская сага явно не заладилась...
Парижская сага явно не заладилась...