Московское «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

Левый защитник аргентинского «Сан-Лоренсо» Николас Фернандес может продолжить карьеру в РПЛ. На 21-летнего игрока претендует московское «Динамо».
«Сан-Лоренсо» не хочет отпускать Фернандеса. Переубедить аргентинский коллектив может только внушительное с финансовой точки зрения предложение. Пока никаких официальных запросов по футболисту не поступало.
В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Фернандес провёл 18 матчей и отметился 2 забитыми мячами. Текущее соглашение Николаса с «Сан-Лоренцо» рассчитано до 2023 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
У Динамо есть Скопинцев, выздоровел Лаксальт, к тому же и Кутицкий уже показал, что его универсальность- не пустой звук. На выход никто из них и близко не планируется, так какой может быть ещё один левый защитник..
В Буэнос-Айресе, правда, немножко подзастряли наши люди с неудачными переговорами по Вилье, надо же было им что-нибудь в отчёт о поездке вставить, вот и задали, наверное, кому-то неосторожный вопрос..)
Правда, могли бы и поубедительнее что-нибудь придумать.
А хотя..
Аргентина- прекрасное, благодатное место, от одного мяса за ухи не оттащишь,
да и лето щас там, тепло, солнышко..
Неудивительно, что ребята расслабились, простим их..)))
У Динамо есть Скопинцев, выздоровел Лаксальт, к тому же и Кутицкий уже показал, что его универсальность- не пустой звук. На выход никто из них и близко не планируется, так какой может быть ещё один левый защитник..
В Буэнос-Айресе, правда, немножко подзастряли наши люди с неудачными переговорами по Вилье, надо же было им что-нибудь в отчёт о поездке вставить, вот и задали, наверное, кому-то неосторожный вопрос..)
Правда, могли бы и поубедительнее что-нибудь придумать.
А хотя..
Аргентина- прекрасное, благодатное место, от одного мяса за ухи не оттащишь,
да и лето щас там, тепло, солнышко..
Неудивительно, что ребята расслабились, простим их..)))