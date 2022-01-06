Московское «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

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вчера, 12:07

Левый защитник аргентинского «Сан-Лоренсо» может продолжить карьеру в РПЛ . На 21-летнего игрока претендует московское «Динамо».

«Сан-Лоренсо» не хочет отпускать Фернандеса. Переубедить аргентинский коллектив может только внушительное с финансовой точки зрения предложение. Пока никаких официальных запросов по футболисту не поступало.

В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Фернандес провёл 18 матчей и отметился 2 забитыми мячами. Текущее соглашение Николаса с «Сан-Лоренцо» рассчитано до 2023 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.