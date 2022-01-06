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Московское «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

вчера, 12:07

Левый защитник аргентинского «Сан-Лоренсо» Николас Фернандес может продолжить карьеру в РПЛ. На 21-летнего игрока претендует московское «Динамо».

«Сан-Лоренсо» не хочет отпускать Фернандеса. Переубедить аргентинский коллектив может только внушительное с финансовой точки зрения предложение. Пока никаких официальных запросов по футболисту не поступало.

В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Фернандес провёл 18 матчей и отметился 2 забитыми мячами. Текущее соглашение Николаса с «Сан-Лоренцо» рассчитано до 2023 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.

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баск
баск
вчера в 18:05, ред.
Кстати о птичках..
Нашёлся ещё один Николас Фернандес в ФК СанЛоренцо.

Этот- как раз центрнап, 25 лет, вот им интересоваться теоретически могли..
Игрок основы клуба, в 2021 году провёл 32 матча, рзультативные действия 6+6.

Не густо, но и СанЛоренцо в целом не торт, так что не показатель.
Раньше играл за ДефенсаХустия и был порезультативнее.

Только вот с антропометрией у него непонятно..
На Чемп.ру у него рост указан 175;
на трансфермаркете 165;
в нарезке, за период Дефенсы, вообще 162, и он там выглядит действительно совсем мальцом, примерно как Инсинье..
Вырос что ли?)

В общем посмотрим дальше, может это и реальный интерес, нап-то как раз нужен..)
протон
протон
вчера в 13:20
Так, Николасом Мерко, должно киевское Динамо интересоваться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:49
В Динамо сейчас позиция левого защитника очень хорошо укомплектована. Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Заурбек Плиев, а в случае острой необходимости там и универсальный Варела может сыграть, так что эта покупка на далёкую перспективу, а с учётом перебора легов, то вообще придётся его тут же куда-нибудь в аренду отправлять. Хотя нужно ещё тщательно проверить источник этой информации. Нередко в иностранных СМИ, особенно в Америке очень часто путают Россию с Украиной и не исключено, что снова перепутали киевское и московское Динамо, как было пару недель назад с колумбийским полузащитником Себастьяном Вильей. В любом случае будем следить за развитием данной ситуации, ведь от усиления качественными игроками ещё никому вреда не было. Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 12:48
Это что ещё за бредятина, вылупился очередной аргентинский инсайдер?))

У Динамо есть Скопинцев, выздоровел Лаксальт, к тому же и Кутицкий уже показал, что его универсальность- не пустой звук. На выход никто из них и близко не планируется, так какой может быть ещё один левый защитник..

В Буэнос-Айресе, правда, немножко подзастряли наши люди с неудачными переговорами по Вилье, надо же было им что-нибудь в отчёт о поездке вставить, вот и задали, наверное, кому-то неосторожный вопрос..)
Правда, могли бы и поубедительнее что-нибудь придумать.

А хотя..
Аргентина- прекрасное, благодатное место, от одного мяса за ухи не оттащишь,
да и лето щас там, тепло, солнышко..
Неудивительно, что ребята расслабились, простим их..)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:38
А где воспитанники школы Динамо ?
Где Яшины ?
Опять одни негры в футболе ?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:19
Брать 21 летнего защитника это лотерея.
7zesqgzm59z7
7zesqgzm59z7
вчера в 12:08
Не помешает им усиление
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