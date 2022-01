Объявлены номинанты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам декабря

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру по итогам декабря.

В список номинантов вошли:

(«Арсенал») — 4 победы, 2 поражения.

(«Тоттенхэм») — 3 победы, 2 ничьи.

(«Ливерпуль») — 4 победы, 1 ничья, 1 поражения.

(«Манчестер Сити») — 7 побед.

