Новичок «Спартака» Николсон признан лучшим игроком 2021 года в Ямайке

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что новичок команды Шамар Николсон признан лучшим футболистом 2021-го в Ямайке.
Наш новичок Шамар Николсон был признан лучшим футболистом Ямайки в 2021-м 🇯🇲— ФК «Спартак-Москва» 🎄 (@fcsm_official) January 3, 2022
Поздравляем, Боза! 👏🏻 pic.twitter.com/agUebQdaue
Дай Бог продолжит свой прогресс как футболиста в Спартаке, где тоже серьезная конкуренция в линии атаки - Понсе, Соболев, Ларссон, Мелкадзе)
Дай Бог продолжит свой прогресс как футболиста в Спартаке, где тоже серьезная конкуренция в линии атаки - Понсе, Соболев, Ларссон, Мелкадзе)