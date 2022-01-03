Новичок «Спартака» Николсон признан лучшим игроком 2021 года в Ямайке

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что новичок команды признан лучшим футболистом 2021-го в Ямайке.

Наш новичок Шамар Николсон был признан лучшим футболистом Ямайки в 2021-м 🇯🇲



Поздравляем, Боза! 👏🏻 pic.twitter.com/agUebQdaue

ФК