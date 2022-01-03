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Новичок «Спартака» Николсон признан лучшим игроком 2021 года в Ямайке

вчера, 23:19

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что новичок команды Шамар Николсон признан лучшим футболистом 2021-го в Ямайке.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
сегодня в 02:22
прям второй лукаку мощь)))
старина
старина
сегодня в 00:06
Нормально.У нас примерно такой же по уровню чемпионат,надеюсь заиграет
makkie
makkie
вчера в 23:40
Молодец, парень!
Дай Бог продолжит свой прогресс как футболиста в Спартаке, где тоже серьезная конкуренция в линии атаки - Понсе, Соболев, Ларссон, Мелкадзе)
beefs
beefs
вчера в 23:22
и где они его откопали...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Круто, нет слов, я весь в предвкушении реванша над мальчиками для битья для Бетиса
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