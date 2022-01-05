ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года

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вчера, 18:30

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила имена трех претендентов на премию The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».

Кандидаты: («Милан»/ ПСЖ ), («Челси») и («Бавария»).

Победитель в номинации станет известен 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА .

Недавно Доннарумма был удостоен награды имени Льва Яшина.