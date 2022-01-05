ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года

вчера, 18:30

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех претендентов на премию The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».

Кандидаты: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Эдуар Менди («Челси») и Мануэль Нойер («Бавария»).

Победитель в номинации станет известен 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА.

Недавно Доннарумма был удостоен награды имени Льва Яшина.

Все новости
ОфициальноОбъявлены номинанты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам декабря
Сегодня, 15:47 Комментарии4
ОфициальноМаунт, Эдегор и Сон — в числе номинантов на награду игроку месяца в АПЛ
Сегодня, 14:16 Комментарии3
ОфициальноОбъявлены три претендента на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол
04 января Комментарии10
Новичок «Спартака» Николсон признан лучшим игроком 2021 года в Ямайке
03 января Комментарии14
ОфициальноДе Хеа второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Ман Юнайтед»
03 января ФотоКомментарии2
Гвардиола: «Давайте трофей „Ман Сити“, и мы поедем в отпуск на Мальдивы»
02 января Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:28
Чё тут думать? Максименко!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:01
А что не Месси?
4RT
4RT ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 05:54
Зато как сыграл! Все пендали отбил!😁
амурец
амурец
сегодня в 00:54
Наверное Менди
санек002
санек002 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 23:06
ОН МАЛО СЫГРАЛ ЗА СПАРТАК!
4RT
4RT
вчера в 23:03
Селихов однозначно
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
У Вас неверная статистика.
Вы считаете только матчи сезона 2021/22 национальных первенств, а в данном случае считается 2021 год полностью. С января по май он играл за Милан в Серии А и в ЛЧ, а после ещё ЧЕ выиграл. Джанлуиджи Доннарумма уже был признан France Football лучшим голкипером 2021 года и получил приз имена Льва Яшина.
Менди выиграл ЛЧ с Челси.
Нойер выиграл только бундеслигу.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:11
Как-нибудь да решат кто из них лучший.
РАМИН МАМЕДОВ
РАМИН МАМЕДОВ
вчера в 20:10
Есть только Нойер и все
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:09
Все трое хороши.
DXTK
DXTK
вчера в 20:05
понятно что Доларумму признают Евро......... Менди средне выступает ....Нойер эталон современного вратаря.
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:57
Трое претендентов поборются с Месси за звание лучшего вратаря.
протон
протон
вчера в 19:17
Статистика под новостью: Нойер 17 игр в сезоне, Менди 20, Доннарумма 8
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:14
По статистикам, Менди выигрывает у всех
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:41
Менди достоин
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:33
Я бы выбрал Менди....
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:31
Хороший выбор ...лучшие
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100