ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех претендентов на премию The Best FIFA Awards по итогам 2021 года в номинации «лучший вратарь».
Кандидаты: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Эдуар Менди («Челси») и Мануэль Нойер («Бавария»).
Победитель в номинации станет известен 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА.
Недавно Доннарумма был удостоен награды имени Льва Яшина.
Вы считаете только матчи сезона 2021/22 национальных первенств, а в данном случае считается 2021 год полностью. С января по май он играл за Милан в Серии А и в ЛЧ, а после ещё ЧЕ выиграл. Джанлуиджи Доннарумма уже был признан France Football лучшим голкипером 2021 года и получил приз имена Льва Яшина.
Менди выиграл ЛЧ с Челси.
Нойер выиграл только бундеслигу.
Вы считаете только матчи сезона 2021/22 национальных первенств, а в данном случае считается 2021 год полностью. С января по май он играл за Милан в Серии А и в ЛЧ, а после ещё ЧЕ выиграл. Джанлуиджи Доннарумма уже был признан France Football лучшим голкипером 2021 года и получил приз имена Льва Яшина.
Менди выиграл ЛЧ с Челси.
Нойер выиграл только бундеслигу.