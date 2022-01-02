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Гвардиола: «Давайте трофей „Ман Сити“, и мы поедем в отпуск на Мальдивы»

вчера, 11:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос о завершении борьбы за титул в АПЛ после победы над «Арсеналом» (2:1).

Отдайте титул нам, а мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, думаю, этого не будет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, не помню точно.

Теперь мы имеем пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», если учесть все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть.

Недавно Гвардиола установил рекорд АПЛ.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 20:26
Очень красивый сарказм от Пепа! Все еще впереди.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:28
Шутки шутками но в АПЛ и правда нет равных Сити. Трофей от них никуда не денется.
протон
протон
вчера в 14:47
    ОПС
    ОПС
    вчера в 14:34, ред.
    Вот это ла.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    вчера в 14:03
    Что бы не происходило сейчас в таблице апл, я всё равно предполагаю что сити не выиграет апл в этом году - сугубо личное мнение
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Jedem das Seine, не поспоришь.
    sash71
    sash71
    вчера в 13:33
    Пеп правильно молвит…. еще в чемпе достаточно игр впереди. Ситуация может поменяться после двух трёх туров кардинально.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Тут имелась ввиду АПЛ
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 12:39
    Пеп создал очень стабильную команду
    да бывают спады в игре , как вчера с Арсеналом, но в целом МС очень стабильная команда
    Ливерпуль, Челси, Арсенал, ТТХ, ВХ могут набрать ход, выдать серию, но всё равно не отличаются той стабильностью как у МС
    если сами горожане не начнут терять очки, то вариантов, что их догонят крайне малы
    и конечно же Пепу, несмотря на успехи в АПЛ, очень не хватает победы в ЛЧ
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Bensurr (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Ну конечно, судьи же так часто дарили победы Ман Сити. Особенно когда не засчитали чистый гол в игре в ЛЧ против Ливерпуля, когда мяч отскочил от Милнера, а нам засчитали оффсайд, и в игре против Тоттенхэма в ЛЧ, там же судейство было просто на высшем уровне, а суперкубок против МЮ, где Лескотт не коснулся игрока МЮ, но ему дали прямую красную карточку. Ну прямо судейский корпус так и благоволит Сити.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:23
    Главная цель ЛЧ...
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 12:08
    Вот Судьи вам и подарят трофей
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 11:56
    Да, ты абсолютно прав
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Сочный сочень (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Не все любят тропики и отдых в теплых краях в принципе. Для одних эталон - Мальдивы, для других - Карелия и Алтай. Каждому своё.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:50
    Пеп: дайте нам трофей, и мы поедем на Мальдивы
    Кокорин: зачем трофей?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:45
    А если вам Лукаку Челси отдаст, то сможете взять титул?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:34
    Трофей и так наш. Вопрос времени
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    вчера в 11:33
    Мальдивы уже давно стали эталоном и символом отличного отдыха.
    Был там в 2019. Пляжи , небесно-голубые воды индийского океана, подводный мир, пальмы.. Всё это нереально красиво и впечатляет. Хотя бы раз в жизни побывать там должен каждый.
    Кстати немногие знают, что Мальдивы строгая мусульманская страна, в которой местные женщины ходят в паранже, алкоголь не продается абсолютно нигде, пляжи для местных и для туристов на каждом острове раздельные, и снимать футболку за пределами пляжа категорически запрещено.
    Но если хочется провести время с близким человеком в окружении райской природы и тропическом антураже - самое то
    Gahi
    Gahi
    вчера в 11:27
    В каждой шутке есть доля шутки, а остальное возможно будет так как сказал Хосеп Гвардиола. Удачи
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:21
    Гвардиола: «Давайте трофей „Ман Сити“, и мы поедем в отпуск на Мальдивы»
    Дзюба : «Давайте трофей кому хотите, а я поеду в отпуск на Мальдивы»
    beefs
    beefs
    вчера в 11:21
    шутка с намеком...
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