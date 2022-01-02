Гвардиола: «Давайте трофей „Ман Сити“, и мы поедем в отпуск на Мальдивы»

Главный тренер «Манчестер Сити» иронично ответил на вопрос о завершении борьбы за титул в АПЛ после победы над «Арсеналом» (2:1).

Отдайте титул нам, а мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, думаю, этого не будет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, не помню точно.

Теперь мы имеем пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», если учесть все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть.