Гвардиола: «Давайте трофей „Ман Сити“, и мы поедем в отпуск на Мальдивы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос о завершении борьбы за титул в АПЛ после победы над «Арсеналом» (2:1).
Отдайте титул нам, а мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, думаю, этого не будет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, не помню точно.
Теперь мы имеем пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», если учесть все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть.
Недавно Гвардиола установил рекорд АПЛ.
Был там в 2019. Пляжи , небесно-голубые воды индийского океана, подводный мир, пальмы.. Всё это нереально красиво и впечатляет. Хотя бы раз в жизни побывать там должен каждый.
Кстати немногие знают, что Мальдивы строгая мусульманская страна, в которой местные женщины ходят в паранже, алкоголь не продается абсолютно нигде, пляжи для местных и для туристов на каждом острове раздельные, и снимать футболку за пределами пляжа категорически запрещено.
Но если хочется провести время с близким человеком в окружении райской природы и тропическом антураже - самое то
Был там в 2019. Пляжи , небесно-голубые воды индийского океана, подводный мир, пальмы.. Всё это нереально красиво и впечатляет. Хотя бы раз в жизни побывать там должен каждый.
Кстати немногие знают, что Мальдивы строгая мусульманская страна, в которой местные женщины ходят в паранже, алкоголь не продается абсолютно нигде, пляжи для местных и для туристов на каждом острове раздельные, и снимать футболку за пределами пляжа категорически запрещено.
Но если хочется провести время с близким человеком в окружении райской природы и тропическом антураже - самое то
да бывают спады в игре , как вчера с Арсеналом, но в целом МС очень стабильная команда
Ливерпуль, Челси, Арсенал, ТТХ, ВХ могут набрать ход, выдать серию, но всё равно не отличаются той стабильностью как у МС
если сами горожане не начнут терять очки, то вариантов, что их догонят крайне малы
и конечно же Пепу, несмотря на успехи в АПЛ, очень не хватает победы в ЛЧ
да бывают спады в игре , как вчера с Арсеналом, но в целом МС очень стабильная команда
Ливерпуль, Челси, Арсенал, ТТХ, ВХ могут набрать ход, выдать серию, но всё равно не отличаются той стабильностью как у МС
если сами горожане не начнут терять очки, то вариантов, что их догонят крайне малы
и конечно же Пепу, несмотря на успехи в АПЛ, очень не хватает победы в ЛЧ