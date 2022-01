«Астон Вилла» объявила об аренде Коутиньо

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила об аренде полузащитника «Барселоны» .

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Коутиньо прилетит в Бирмингем в течение 48 часов.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷