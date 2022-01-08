Дани Алвес не включил Месси в список лучших игроков «Барселоны» по позициям

1641640724

вчера, 14:18

Защитник «Барселоны» определил лучших по его мнению игроков каталонского клуба за все время в каждой линии.

Лучшиий вратарь по мнению бразильца - , лучший защитник – , лучший полузащитник – Хави, ныне тренирующий «Барсу», лучший нападающий – .

Алвес не включил в свой топ форварда ПСЖ , с которым они долгое время играли за «Барселону».

Недавно Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны».