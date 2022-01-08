Дани Алвес не включил Месси в список лучших игроков «Барселоны» по позициям

Защитник «Барселоны» Дани Алвес определил лучших по его мнению игроков каталонского клуба за все время в каждой линии.
Лучшиий вратарь по мнению бразильца - Виктор Вальдес, лучший защитник – Карлес Пуйоль, лучший полузащитник – Хави, ныне тренирующий «Барсу», лучший нападающий – Самуэль Это′О.
Алвес не включил в свой топ форварда ПСЖ Лионеля Месси, с которым они долгое время играли за «Барселону».
Недавно Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны».
Не судите, да не судимы будете
Не судите, да не судимы будете
Скорее всего если бы вопрос звучал "Назвать лучших игроков Барсы", то ответ мог быть совсем другим.
А нравится и лучший это всё таки большая разница.
Скорее всего если бы вопрос звучал "Назвать лучших игроков Барсы", то ответ мог быть совсем другим.
А нравится и лучший это всё таки большая разница.
А чего же у гнома так много голевых пасов???
И почему он так часто Алвеса и Альбу запускал по флангу, делая на них пасы.
По моему, здесь кто-то кого-то с португальским геем путает, который стоит в штрафной и ждёт паса. Не так ли?
А чего же у гнома так много голевых пасов???
И почему он так часто Алвеса и Альбу запускал по флангу, делая на них пасы.
По моему, здесь кто-то кого-то с португальским геем путает, который стоит в штрафной и ждёт паса. Не так ли?