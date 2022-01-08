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Дани Алвес не включил Месси в список лучших игроков «Барселоны» по позициям

вчера, 14:18

Защитник «Барселоны» Дани Алвес определил лучших по его мнению игроков каталонского клуба за все время в каждой линии.

Лучшиий вратарь по мнению бразильца - Виктор Вальдес, лучший защитник – Карлес Пуйоль, лучший полузащитник – Хави, ныне тренирующий «Барсу», лучший нападающий – Самуэль Это′О.

Алвес не включил в свой топ форварда ПСЖ Лионеля Месси, с которым они долгое время играли за «Барселону».

Недавно Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:26
Респект, так и есть
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 15:59
Не хорошо так, откуда Вы знаете какой португалец? Вы что видели или верите слухам? Не думаю что свечку держали. Много чего говорят в сети всему верить? Или верим тому что нравиться больше?
Не судите, да не судимы будете
протон
протон
вчера в 15:06
А еще Рлналдиньо, Иньесту, Ривалдо, Кройфа, Ромарио и тд
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:03
Не все так просто
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:47
Дани Алвеса попросили назвать с кем ему больше нравилось играть в Барсе, а не назвать лучших игроков Барсы.
Скорее всего если бы вопрос звучал "Назвать лучших игроков Барсы", то ответ мог быть совсем другим.
А нравится и лучший это всё таки большая разница.
Cat01
Cat01
вчера в 14:38
Смелое заявление
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:33
Алвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иньесты
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
АХАХАХАХАХА

А чего же у гнома так много голевых пасов???
И почему он так часто Алвеса и Альбу запускал по флангу, делая на них пасы.

По моему, здесь кто-то кого-то с португальским геем путает, который стоит в штрафной и ждёт паса. Не так ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:27
Гном сам виноват, что его сразу забыли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:23
На всех места не хватит...
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:23
И правильно сделал ,Меська -игрок на которого играет вся команда,а вот если бы Меська играл на команду было бы по другому!
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