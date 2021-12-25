Главные линии полузащиты прямо сейчас. «Ман Сити» навязывает борьбу «Баварии» и «Реалу»

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вчера, 19:00

Реагирует на броское заявление Анчелотти.

«Карлетто» не мог иначе ответить на вопрос о лучшей полузащите в мире футбола:

Модрич, Кроос и Каземиро – лучшая линия полузащиты в мире на данный момент. У них много опыта, настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. Ко всему прочему, хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится.

Вопрос интересный, поскольку хавбеки выиграли Евро. Кьеза ведь тоже вышел из полузащиты, даже в обороне играл, а Жоржиньо и Барелла явно создавали баланс в тактике Манчини. Также именно полузащитники выиграли Лигу чемпионов в составе «Челси», Канте получал призы лучшему по итогам многих решающих матчей. При этом форвардов традиционно ставят выше, поэтому не лишним будет немножко восстановить справедливость. У кого же лучшая полузащита прямо сейчас?

7 место. ПСЖ

Понимаем, что легко найти звездные составы в центре поля. Например, у «Ювентуса», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед». Или даже у «Барселоны», где Бускетс, Де Йонг и молодежь. Всюду на бумаге хорошие линии полузащиты. А на деле только ПСЖ держится неплохо. Эррера, Гуйе, Данило, Паредес, Вейналдум и Верратти в этом сезоне явно могли играть лучше, но они не уступят ни «Севилье», ни «Аталанте» по мощи именно середины поля. Конечно, если бы Почеттино нашел место Вейналдуму и правильно выстроил отношения Месси с хавбеками, игра ПСЖ впечатляла бы сильнее. Но и так неплохо смотрятся. Тот же «Манчестер Сити» дома обыграли 2:0, а в гостях уступили в один мяч в Паредесом в центре поля.

6 место. «Ливерпуль»

Перенесите Хендерсона, Фабиньо и Алькантару в их нынешнем состоянии в составе любого клуба из списка выше – получите проблемы. Джордан неплохой игрок, но не великий. Уступал молодым конкурентам в сборной Англии, точно не равен по классу Джеррарду, которого в АПЛ уже обошел, ведь выигрывал турнир. Фабиньо в «Монако» играл на фланге защиты, в «Ливерпуле» в центре обороны. Недооцененный и важный, но не Каземиро явно. Алькантара был невероятным в «Баварии», а в «Ливерпуле» у него проблемы. Но эта тройка вместе с Кейта, Окслейдом-Чемберленом и хавбеком по природе Александером-Арнольдом создает базис для ударной игры форвардов. В обороне не так хороши – Алиссон страдал не раз, когда ошибались в опорной зоне, но они и не первые в рейтинге.

5 место. «Интер»

Допускаем, что «Ливерпуль» в плей-офф ЛЧ обыграет «Интер», ведь как команда они круче. Но посмотрите на полузащитников Индзаги. Барелла – чемпион Европы. Брозович – вице-чемпион мира. Чалханоглу – ловкий предатель. Шутка, просто очередной для северного итальянского дерби футбольный перебежчик из «Милана», который воспользовался тем, что в «Интере» образовалось вакансия в полузащите после коллапса Эриксена. Турок заиграл – 6 голов и 7 ассистов в Серии А, Барелла прекрасен – 1 мяч и тоже 7 результативных передач. Брозович не такой продуктивный в атаке, но круто разрушает чужую игру. В этом трио абсолютно все среди лидеров сезона в «Интере». Скамейка тоже есть, Видаль, Весино, Сенси и Гальярдини не последние футболисты в Серии А. Не удивительно, что «нерадзурри» вернулись на первое место после удачного для «Милана» и «Наполи» старта сезона.

4 место. «Челси»

Ковачич стал невероятно важным, без него в идеальной форме у команды Тухеля немало осечек. Не удивительно, что к Матео так липнут кубки чемпионов, парень круче, чем может показаться, если сравнивать его с Кроосом или Модричем. Без него «Челси» в центре поля в новом сезоне становился слабее, но пока есть Канте и Жоржиньо, то ниже в списке располагать подопечных Тухеля преступно. Неудачи Сауля Ньигеса и травмы ключевых игроков подрубили впечатления от полузащиты «Челси», где уже и Лофтус-Чик вынужденно успел наиграться. Но если выставить Жоржиньо, Канте и Ковачича, то эта тройка многим сделает больно.

3 место. «Бавария»

Немцы так высоко, поскольку Киммих и Горецка вдвоем долго тащат на себе настолько высокоорганизованную игру, как у «Баварии». А форвард Мюллер, который никогда не был чистым нападающим, а стал опытным плеймейкером, им активно в этом помогает. Вот только Горецка с начала декабря мается с бедром, а Йозуа оказался жестким противником вакцинации. Киммих заболел и неделями был на карантине. Надеемся, с ним все в порядке, ведь концовку года пропустил из-за последствий болезни. Но когда вернется, то приличные резервисты Мусиала, Толиссо и Рока окажутся на лавке. Нагельсманн опробовал запасные варианты. Оказалось, что они рабочие в Бундеслиге, где уже оторвались от «Боруссии» Д на девять пунктов.

2 место. «Реал»

Есть мнение, что Модрич, Кроос, Каземиро и Камавинга с Вальверде на подмене – самая полнокровная линия полузащиты в Европе (да и в мире футбола) на данный момент. Анчелотти, хотя не мог сказать иначе, почти прав. У «Реала» невероятная полузащита, и это фундамент успехов с Роналду и Рамосом, или без них. То, чего не хватает многим российским командам для стабильности – отсюда крутой эффект от Барриоса и Вендела при создании чемпионских версий «Зенита», есть в Мадриде. Вот только Луке и Тони немало лет, Каземиро скоро тридцать. Подмена растет, но нашлась линия еще круче по именам и отдаче в сезоне.

1 место. «Манчестер Сити»