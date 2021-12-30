Трансферы Месси и Роналду, Евро-2020 и переворот в футболе. Самые яркие события уходящего года

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30 декабря 2021, 16:00

Чемпионат Европы все-таки состоялся!

Вне конкурса. «Спартак» в Лиге Европы

Можно отдать им в шутку девятое место, но эта строчка уже занята москвичами в РПЛ . Зато в группе с «Лестером» и «Наполи» в Лиге Европы стали первыми. Пламенный путь с перестрелками, камбэками, поражениями и отраженным пенальти на последних секундах финального тура. Впервые с 1995-го «Спартак» занял первое место в отборочной группе в еврокубках. Конечно, в планетарном масштабе это не знаковое событие, но учтем, как редко большой клуб радует своих поклонников. «Зенит» и «Спартак» выручили в рейтинге УЕФА .

12. Возвращение болельщиков

Двенадцатому игроку – двенадцатое место, хотя тут позиции не имеют определяющего значения. С поклонниками на аренах футбол смотрится намного живее. Особенно когда речь о полном стадионе. Даже когда появился новый коварный и заразный штамм COVID-19, в Англии нет лимитов. Надеемся, весной позволят заполнять стадионы в РПЛ – впереди много крутого футбола.

11. Отказ от 200 млн за Мбаппе

Ярчайший сорванный трансфер 2021-го. Шейхи ревниво реагировали на возможность потерять Мбаппе в стиле, в котором сам ПСЖ заполучил Неймара. Перес согласился заплатить 200 млн евро, хотя следующим летом француз будет свободным агентом. И тогда катарцы напомнили, что футбол для них игрушка, а не бизнес. Трансферы Доннаруммы, Вейналдума, Хакими, Рамоса и Месси – как дополнительные доказательства.

10. Скандальный «Золотой мяч»

Вроде привыкли к подобному, но возмущался народ в этот раз бойко. Месси взял седьмую награду, а осадок остался, ведь Левандовски был крут. Бензема, Жоржиньо и Канте на разных отрезках года порадовали. И до сих пор непонятно, почему ни одна легенда футбола не заступилась в 2020-м за право Левандовски получить приз после победы в ЛЧ . Что мешало оперативно надавить на трусливых французов?

9. У больших клубов проблемы

Непростой год для грандов. МЮ в районе седьмого места в АПЛ . Заменили одного тренера, не похожего хотя бы на Конте по чемпионским амбициям, на другого такого же, без больших трофеев. «Барселона» пережила клиническую финансовую смерть, а «Ювентус» снова грозятся выбросить в Серию В. Двух частых чемпионов топ-5 сменили другие – «Атлетико» и «Интер».

8. Скромные герои брали трофеи

Касается игроков, ведь даже в Бензема поверили не сразу, не говоря о Жоржиньо или Канте. Касается клубов, «Вильярреал» обыграл МЮ в Лиге Европы, а «Лилль» обставил ПСЖ во Франции. Странно, что в таком сезоне «Бавария» никому не отдала титул в Германии. Хотя тут фактор Левандовски – побил рекорд великого Герда Мюллера, забил 41 гол в Бундеслиге за сезон. Великий показатель, в 2021-м нашлось место для геройств самого разного масштаба.

7. Дания очаровала, Эриксен выжил

Откачали! Датчанин напугал, точную причину остановки сердца не нашли, поэтому полузащитник разорвал контракт с «Интером» из-за правил Серии А. Но ищет себе новый клуб и вернется на поле. Без капитана и лидера Дания вышла в полуфинал Евро-2020. Могла сыграть в финале, но арбитры начудили с пенальти имени артиста Стерлинга. Впрочем, трагичная развязка даже добавила красок в этот сюжет.

6. Аргентина вернула Кубок Америки

С 1993-го года огромная страна ждала успеха на турнире, который порой проводили каждый год. Упрямый массивный трофей обходил «серебряных», хотя играли в финалах – дважды уступали Бразилии, дважды проигрывали Чили. Но наступил 2021-й год, когда отдавали коронавирусные долги, и в финале в Бразилии против хозяев Месси дождался победы. У Лионеля 4 гола и 5 ассистов, Аргентина гуляла несколько дней.

5. Роналду переехал в Манчестер

И не в команду Гвардиолы. Похоже, Мендеш задумал именно такой переход, ведь «Сити» намного ближе к победе в АПЛ , нежели «Юнайтед». Но сэр Алекс Фергюсон, Фердинанд и Эвра вцепились в Криштиану, как голодные дети в мать. Убедили вернуться в клуб, где португалец раньше был счастлив. Сейчас все иначе, хотя песня еще не спета. Автор более чем 800 голов в профессиональном футболе ждет прогресса команды.

4. Суперлига и реформы футбола

Эпичный жребий плей-офф ЛЧ с участием Аршавина это тоже реформа? А если серьезно, то не будет правила выездного гола. Нечто новое в форме забытого старого. Хотя адаптация к миру, где матч плей-офф могут сыграть на нейтральной земле, меркнет по сравнению с принятой реформой ЛЧ по «швейцарской системе», или с внедрением третьего еврокубка – Лиги Конференций. На очереди ЧМ каждые два года, а пока идет война УЕФА против бунтарей из Суперлиги. Перес, Аньелли и Бартомеу возглавляли провалившуюся из-за бунтов фанатов революцию, но обещают после замены последнего на Лапорту новую серию в 2022-м.

3. «Челси» взял Кубок чемпионов

Когда назначали Тухеля, то не рассчитывали на быстрый эффект. Получилась история Золушки, а доброй феей стала футбольный менеджер года Марина Грановская. Посмотрим, не превратится ли карета Тухеля в тыкву в АПЛ , но весной в Лиге чемпионов и Менди, и Рюдигер, и Канте, и Маунт сыграли прекрасно. Гвардиола неправильно подготовил «Манчестер Сити» к финалу – считали, что уже выиграли, а Хаверц думал иначе.

2. Месси оставил «Барселону»

Слезное прощание, но жизнь продолжается. Лимиты на зарплату «Барселоне» установили не сразу, Лапорта планировал сохранить аргентинца, а Месси явно не хотел уходить. Правильно боялся адаптации спустя столько лет в родной ему Каталонии. Дела в Лиге 1 у легенды пока идут скверно, но Лионель, безусловно, крепкий футбольный дядька. Сейчас отдохнет с семьей в теплых краях и вернется вредить «Реалу» в феврале в плей-офф ЛЧ .

1. Италия выиграла Евро-2020

Весь юбилейный и перенесенный турнир получился ярким, а короновали тех, кто в первый день задал планку. Италия Манчини была прекрасной. Там нет игроков класса Месси или Роналду, и состава сборной Франции нет. Зато есть шикарный тренерский штаб с Виалли в качестве правой руки. Был Спинаццола, росли на турнире Кьеза и Барелла. Старались форварды, шикарно отыграли Доннарумма, Кьеллини и Бонуччи. Италия была собой и одновременно отказывалась от догм.