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Каррагер назвал лучшего игрока и тренера в АПЛ по итогам половины сезона

вчера, 16:07

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подвел итоги после первой половины сезона в чемпионате Англии.

Лучший игрок за этот отрезок по мнению Каррагера — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Лучший молодой игрок – Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Лучшим летним трансфером Каррагер считает переход вратаря Аарона Рамсдейла в «Арсенал». Лучший тренер – Хосеп Гвардиола из «Ман Сити».

Также недавно Гвардиола был признан лучшим тренером 2021 года по версии известного журнала.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 17:23
сколько людей , столько и мнений , но Салах действительно хорош
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:10
Не со всем можно согласиться.
протон
протон
вчера в 16:23
В данном случае Каррагер говорит на языке фактов)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:19
Салах в прекрасной форме.
Но на счёт лучшего молодого не так всё однозначно, как по мне. Фил Фоден, Рис Джеймс, Букайо Сака, все они хороши.
Elliada
Elliada
вчера в 16:18
Согласен с ним
Cat01
Cat01
вчера в 16:17
Каждый подводит итог сам
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
У каждого свое мнение... можно и поспорить...
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