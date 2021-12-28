Каррагер назвал лучшего игрока и тренера в АПЛ по итогам половины сезона

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подвел итоги после первой половины сезона в чемпионате Англии.
Лучший игрок за этот отрезок по мнению Каррагера — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Лучший молодой игрок – Фил Фоден из «Манчестер Сити».
Лучшим летним трансфером Каррагер считает переход вратаря Аарона Рамсдейла в «Арсенал». Лучший тренер – Хосеп Гвардиола из «Ман Сити».
Также недавно Гвардиола был признан лучшим тренером 2021 года по версии известного журнала.
Но на счёт лучшего молодого не так всё однозначно, как по мне. Фил Фоден, Рис Джеймс, Букайо Сака, все они хороши.
Но на счёт лучшего молодого не так всё однозначно, как по мне. Фил Фоден, Рис Джеймс, Букайо Сака, все они хороши.