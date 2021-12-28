Каррагер назвал лучшего игрока и тренера в АПЛ по итогам половины сезона

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вчера, 16:07

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии подвел итоги после первой половины сезона в чемпионате Англии.

Лучший игрок за этот отрезок по мнению Каррагера — форвард «Ливерпуля» . Лучший молодой игрок – из «Манчестер Сити».

Лучшим летним трансфером Каррагер считает переход вратаря в «Арсенал». Лучший тренер – из «Ман Сити».

Также недавно Гвардиола был признан лучшим тренером 2021 года по версии известного журнала.