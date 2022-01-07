Один шанс из 16 миллионов. Самые невероятные победы в Кубке Англии

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вчера, 10:54

Сегодня стартует третий раунд Кубка Англии. Вступают топовые клубы. «Соккер.ру» вспоминает их самые сенсационные неудачи.

У внутренних кубковых соревнований есть своя прелесть, ради которой многие их и смотрят: когда встречаются клубы, представляющие элитный дивизион, с явными аутсайдерами и уступают им. Возможность подарить сенсацию на ровном месте – это то, что дает кубковый турнир. Особенно с учетом активной ротации состава у топовых команд. Третий раунд Кубка Англии – первый, в котором начинают борьбу представители Премьер-Лиги.

И им противостоят обычно заядлые аутсайдеры – хорошая почва для сенсации. Например, в этом году третий раунд откроется матчем «Манчестер Сити» против «Суиндон Таун». Самое время вспомнить десятку самых неожиданных побед и поражений в этом раунде, чтобы подогреть интерес к нему. Причем это десятка самых неожиданных результатов, рассчитанная математически, по минимальной вероятности события.

10. «Ньюпорт Каунти» — «Лестер» — 2:1 (2019). Вероятность 1 к 337

Нынешний обладатель Кубка Англии «Лестер», который не так давно одолел «Ливерпуль», познал боль унижения три года назад, когда сенсационно проиграл «Ньюпорту», фактически находившемуся на 74 позиции ниже, если оценивать лиги по сквозному принципу. Победный мяч был забит «Ньюпортом» на 85-й минуте с пенальти, и клуб одержал одну из самых запоминающихся побед в своей истории.

9. «Дерби Каунти» — «Бристоль Роверс» — 1:3 (2002). Вероятность 1 к 397

«Бристоль» стал первым клубом из третьего дивизиона, который победил в Кубке Англии представителя Премьер-Лиги на выезде. Героем «Роверс» стал Натан Эллингтон, который оформил хет-трик. Его команда на тот момент занимала 87-е место из 92 профессиональных клубов в лигах.

8. «Харлоу Таун» — «Лестер» — 1:0 (1980). Вероятность 1 к 1800

И снова «Лестер» в роли пострадавшего, но это уже дела давно минувших дней. «Харлоу» отметил сенсационной победой проведение своего сотого сезона в истории. «Лисы» тогда выступали во втором дивизионе, но это был сезон их возвращения в первый, то есть команда находилась на пике формы. Однако дома сыграла вничью с «Харлоу» (1:1), а в переигровке уступила с молодым Гари Линекером в составе.

7. «Бернли» — «Уимблдон» — 0:1 (1975). Вероятность 1 к 2515

«Уимблдон» на момент сенсационной победы над представляющим топ-дивизион «Бернли» находился в Южной Лиге. Никто всерьез не воспринимал это соперничество, но «Уимблдон» стал первой командой вне профессиональной лиги за 55 лет, которой удалось дома обыграть соперника из элиты.

6. «Саттон Юнайтед» — «Ковентри Сити» — 2:1 (1989). Вероятность 1 к 3260

Команда, возглавляемая простым учителем Барри Уильямсом и выступающая в Конференции, смогла преподнести огромный сюрприз. «Ковентри» прибыл к ней в гости после уверенного старта сезона в высшем дивизионе, поэтому мало кто ждал такого исхода. Но гости опозорились.

5. «Оксфорд Юнайтед» — «Суонси Сити» — 3:2 (2016). Вероятность 1 к 3487

Настоящим героем этой битвы стал Кемар Руф. Его клуб Второй лиги выбил представителя Премьер-Лиги, куда «лебеди» пытались безуспешно вернуться год назад. «Суонси» вышел вперед на 23-й минуте, однако пропустил трижды за 14 минут. Причем Руф оформил дубль. Бафетимби Гомис один мяч отыграл в середине второго тайма, однако спасти игру «лебеди» не смогли.

4. «Бирмингем Сити» — «Олтринчем» — 1:2 (1986). Вероятность 1 к 4376

Скромная команда «Олтринчем», не входящая в профессиональную лигу, уже имела репутацию соперника, испытывающего нервы топам, когда в 1970-х годах играла вничью с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Но в 1986 году она превзошла себя, одолев «Бирмингем», который выступал в Первом дивизионе. Кстати, решающий мяч оказался курьезным автоголом после неудачного паса вратарю Дэвиду Симэну.

3. «Стивенейдж» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1 (2011). Вероятность 1 к 7712

Это одна из самых больших сенсаций в новейшей истории Кубка Англии. «Стивенейдж» проводил первый сезон во Второй лиге. А «Ньюкасл» стал лишь четвертой командой высшего дивизиона, проигравшей представителю четвертого дивизиона, с момента образования Премьер-Лиги. Вряд ли нынешний, даже внезапно разбогатевший «Ньюкасл», от такого застрахован.

2. «Херефорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1 (1972). Вероятность 1 к 32449

Этот матч вошел в историю Кубка Англии не только из-за сенсационной победы клуба из Южной лиги над представителем Первого дивизиона. Но и благодаря сценарию игры. Первый матч завершился со счетом 2:2. В переигровке «Ньюкасл» открыл счет на 82-й минуте, но почти сразу «Херефорд» забил шикарным выстрелом издали, а потом в дополнительное время влепил второй в ворота «сорок».

1. «Вест Бромвич» — «Уокинг» — 2:4 (1991). Вероятность 1 к 15 959 312

Да, в значениях вероятности нет опечатки. Клуб из любительской лиги обыграл соперника из Второго дивизиона, не имея никаких на это шансов – исходя из всех предматчевых раскладов. Но бой был дан отчаянный, и команда Джеффа Чаппла одержала самую сенсационную победу в истории третьих раундов Кубка Англии. Во многом благодаря хет-трику Тима Бузагло.

«Этот матч навсегда определит мою карьеру тренера», — сказал Чаппл. – «Перед игрой все говорили, что на бумаге у нас нет шансов. Но мы играли не на бумаге. Я всегда говорил команде, что у нас есть надежда, даже если это один шанс из 16 миллионов. У нас в составе были курьеры, маляры, декораторы и строители. Но я всегда внушал им, что в Кубке Англии все возможно. И мы доказали это».