Недосягаемый Роберт и молодые звёзды на пьедестале. Топ-10 самых результативных футболистов 2021 года

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28 декабря 2021, 12:08

Предъявите ваши голы.

До конца года осталось три полных дня, и хотя в АПЛ продолжают играть в футбол, рискнем подвести итоги соревнования снайперов в 2021-м. Выделяем десятку футболистов, которые были особенно щедры на голы.

10 место. Джонатан Дэвид — 34 гола (4 с пенальти)

34 гола = 27 за «Лилль» + 7 за сборную Канады

Кто бы мог подумать, что в итоговом топе бомбардиров за календарный год окажется уроженец Бруклина и игрок сборной Канады? Дэвид стал чемпионом Франции с «Лиллем» и является одним из тех парней, кто тащит футбольные «кленовые листья» на мундиаль в Катар. 34 гола Джонатана за год не остались незамеченными, он попал на радары «Реала», «Ливерпуля» и «Арсенала». Во Франции точно не задержится.

9 место. Себастьен Аллер — 37 голов (3 с пенальти)

37 голов = 35 за «Аякс» + 2 за сборную Кот-д`Ивуара

1 января 2021 года Аллер провел последний матч за «Вест Хэм», после чего принял прекрасное для своей карьеры решение о переходе в «Аякс», за который забил 35 мячей за год. Особенно Себастьен впечатлил в Лиге чемпионов, где дебютировал осенью и забил 10 голов в шести матчах, ни разу не покинув с поля без гола.

8 место. Мохамед Салах — 39 голов (4 с пенальти)

39 голов = 37 за «Ливерпуль» + 2 за сборную Египта

Салах прекрасен в первой половине сезона-2021/22, но в первой половине года был далек от сумасшедшего ритма последних месяцев, да и голов на международном уровне не хватило: дубль в ворота Комор — единственное, чем порадовал Мохамед поклонников сборной Египта. В отличие от многих в этом списке у Мо еще есть шанс пополнить свой счет, ведь сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Лестером» в рамках АПЛ , однако существенно повлиять на свое положение в рейтинге лучших бомбардиров года Салах уже не может, в лучшем случае настигнет Влаховича.

7 место. Душан Влахович — 41 гол (10 с пенальти)

41 гол = 35 за «Фиорентину» + 6 за сборную Сербии

Влахович добился поразительного прогресса: в 2020 году на счету сербского форварда было всего лишь 8 голов, три из которых он забил с пенальти, а в 2021-м повысил свою результативность больше, чем на 400%. Вот что животворящая конкуренция с Александром Кокориным в «Фиорентине» сделала! Запомните эту шутку, ведь однажды агенты Кокорина на полном серьезе поставят прогресс Влаховича в заслугу российскому форварду. Ну а мы в следующем году ждем Душана в топ-клубе, ведь его карьера во Флоренции подошла к концу.

6 место. Лионель Месси — 43 гола (6 с пенальти)

43 гола = 28 за «Барселону» + 6 за ПСЖ + 9 за сборную Аргентины

У Месси всего лишь 6 голов за четыре месяца в ПСЖ , никак не может вспомнить свои заклинания в Париже, зато Лионель успел набить голевую статистику в «Барселоне», да и в сборной Аргентины, с которой в 2021-м выиграл Кубок Америки, забивал регулярно. Между прочим, перед нами действующий обладатель «Золотого мяча». Помните, была такая престижная награда?

5 место. Криштиану Роналду — 46 голов (10 с пенальти)

46 голов = 20 за «Ювентус» + 13 за МЮ + 13 за сборную Португалии

Нестареющий душой и телом Роналду продолжает клепать голы, и хотя с праймовой орбиты португалец сошел, 46 голов за год для 36-летнего футболиста — это вполне себе результат. Криштиану начал в «Ювентусе», продолжил забивать после возвращения в МЮ , который вытащил в плей-офф Лиги чемпионов своими голами, а еще выдал один из лучших в карьере отрезков в сборной Португалии, за которую забил 13 мячей за год, попутно став лучшим международным бомбардиром в истории футбола.

4 место. Карим Бензема — 47 голов (4 с пенальти)

47 голов = 38 за «Реал» + 9 за сборную Франции

Бензема четвертый, как и в очереди за «Золотым мячом», хотя в последние месяцы 2021 года Карим порой был похож на лучшего футболиста планеты. Важным событием стало возвращение в сборную Франции, за которую соскучившийся Бензема с ходу забил 9 голов, а дублем в ворота «Атлетика» в заключительном матче года форвард «Реала» опередил своего бывшего партнера Роналду в списке самых результативных футболистов года. КриРо еще может отвоевать четвертое место, если забьет «Бернли», но во вчерашней игре с «Ньюкаслом» даже не был близок к голу.

3 место. Эрлинг Холанд — 49 голов (7 с пенальти)

49 голов = 43 за «Боруссию Д» + 6 за сборную Норвегии

У футболистов, которые должны определить ближайшее будущее футбола, одинаковое количество голов на клубном уровне — по 43, но Холанд немного отстал от Мбаппе, недобрав мячей в играх за сборную. Помешали Эрлингу перейти гроссмейстерскую отметку в 50 голов за год и некстати приключившиеся мышечные травмы в конце года. В 2022 году норвежец почти наверняка покинет Дортмунд, но нет никаких сомнений, что он продолжит забивать за любой клуб, какой бы ни выбрал.

2 место. Килиан Мбаппе — 51 гол (8 с пенальти)

51 гол = 43 за ПСЖ + 8 за сборную Франции

А вот Мбаппе уже выбрал продолжение карьеры: хотел перейти в мадридский «Реал» еще в 2021 году, но ПСЖ заартачился и теперь вынужден будет отпустить Килиана свободным агентом. Через пару дней форвард может подписать контракт с «Мадридом», против которого ему играть в 1/8 финала Лиги чемпионов. И щадить будущий клуб не собирается, ведь в планах Мбаппе на 2022 год значится победа в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

1 место. Роберт Левандовски — 67 голов (11 с пенальти)

67 голов = 56 за «Баварию» + 11 за сборную Польши

Левандовски вне конкуренции, оставил ближайших преследователей в полутора десятках голов позади. За «Баварию» Роберт забил 56 голов в 45 матчах, в среднем тратит на один точный удар 68 минут, и это сенсационный показатель. Самый эффективный генератор голов в современном футболе, у которого на полочке должен стоять «Золотой мяч».