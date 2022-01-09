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Рангник шокирован регрессом «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен ситуацией в команде.

Daily Mail со ссылкой на окружение наставника сообщает, что 63-летний специалист был шокирован регрессом МЮ.

Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. В его тренерском штабе считают, что физическая подготовка команды не оправдала их ожиданий.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:37
итак, великий гуру не смотрел, куда идёт !
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 17:41
Это тебе не в Локо бюджет пилить, тут работать надо...
протон
протон
вчера в 14:45
Думаю рагник заслужил награда золотой клоунский нос 21-22
Помойму Рангник это просто великий аферист а вовсе не какой не тренер и менеджер и к футболу как к спорту он не имеет не какого отношения. Зато очень любит деньги,поэтому крутится как может.
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:44
А игроки МЮ, в свою очередь, шокированы что за аферюга к ним пришёл. Всё в шоке вообщем.
протон
протон
вчера в 14:44, ред.
Это в каком состоянии должен быть МЮ, чтобы шокировать человека , который только из Локо пришёл?
скорей, который обобрал РЖД, запрыгнул в середине сезона на подножку вагона, оставив тренеришкой такого же шарлотана
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:31
Во всем виноват либо тренер, либо Роналду.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:14
Сэр Алекс уже 10 лет на грани инфаркта
....шокирован он!..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:57
Удачи Рангнику, это не Тухель, который пришёл на всё готовое
ОПС
ОПС
вчера в 12:48
Вряд ли он сможет помочь МЮ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:45
Рангник, что надеялся что его позовут на место, где все будет идеально?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:43
Там много причин.
beefs
beefs
вчера в 12:24
беги обратно в Локо пока еще могут принять...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:23
Рангник без Цорна - деньги на ветер...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:21
Надо исправлять срочно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:19
По крайней мере, и так было очевидно, что дело не в физической подготовке))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:14
Рангник явно не тот человек, который сможет вытащить МЮ из глубокого кризиса. Я вообще не понимаю логики его назначения. Уж лучше бы тогда Сульшера оставили до конца сезона, а там уже искали нового тренера.
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