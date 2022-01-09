Рангник шокирован регрессом «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен ситуацией в команде.
Daily Mail со ссылкой на окружение наставника сообщает, что 63-летний специалист был шокирован регрессом МЮ.
Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. В его тренерском штабе считают, что физическая подготовка команды не оправдала их ожиданий.
Помойму Рангник это просто великий аферист а вовсе не какой не тренер и менеджер и к футболу как к спорту он не имеет не какого отношения. Зато очень любит деньги,поэтому крутится как может.
Помойму Рангник это просто великий аферист а вовсе не какой не тренер и менеджер и к футболу как к спорту он не имеет не какого отношения. Зато очень любит деньги,поэтому крутится как может.
скорей, который обобрал РЖД, запрыгнул в середине сезона на подножку вагона, оставив тренеришкой такого же шарлотана
скорей, который обобрал РЖД, запрыгнул в середине сезона на подножку вагона, оставив тренеришкой такого же шарлотана
....шокирован он!..
....шокирован он!..