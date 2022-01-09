Рангник шокирован регрессом «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» недоволен ситуацией в команде.

Daily Mail со ссылкой на окружение наставника сообщает, что 63-летний специалист был шокирован регрессом МЮ .

Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. В его тренерском штабе считают, что физическая подготовка команды не оправдала их ожиданий.