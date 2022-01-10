«Я потерял 5-6 лет своей жизни». Тренер «Ювентуса» — о 4:3 с «Ромой».

Исполняющий обязанности наставника «Ювентуса» Марко Ландуччи (из-за дисквалификации Массимилиано Аллегри) поделился эмоциями после волевой победы клуба над «Ромой» (4:3).
Туринцы уступали римлянам со счетом 1:3 до 70 минуты, но отличились трижды за 7 минут и отстояли результат вдесятером.
В этом поединке мы показали характер. Я потерял 5-6 лет своей жизни. Если так будет всегда после побед, то это забавно. Когда ты побеждаешь, все становится намного удивительнее.
Гол Локателли вернул нам энтузиазм, мы смогли переломить ситуацию. Начали со страха, хотели играть в нападении, но пропустили со стандартов. Во второй половине игры нам удалось все изменить.
Я думаю многие болельщики Юве, да и скорее всего Ромы не в восторге от того что происходит с их любимыми командами. А сегодняшний матч это исключение из правил, где вмешались сами футболисты, а не тренерские установки. Лично для меня как для болельщика Юве, не очень впечетляет сама игра команды во главе с Аллегри. Тот футбол который проповедует Аллегри, да и Моуриньо, на мой субъективный взгляд давно изжил себя. От этого и такие результаты и места в турнирной таблицы этих двух команд. И бороться за четвёртое место для самого титулованного клуба как Ювентус думаю не самый лучший вариант и цели как нибудь попасть в Лигу Чемпионов . Не говоря уже о борьбе за скудетто . Пришествие Аллегри произошло из-за его хороших дружеских отношений с боссом Юве Аньелли и его старых заслуг с Юве. Но сейчас топ клубы играют совершенно в другой футбол, быстрый , динамичный , концепции совершенно другого характера и уровня. Такие тренеры как Тухель, Индзаги , Клопп , Нагельсманн и т.д которые задают новый стиль,наконец моду в футболе ⚽️ . А Моуриньо и Аллегри изжили себя в футболе как тренеры для топ клубов . Нельзя старой краской писать новую картину . Не думаю что и у Аллегри с Моуриньо что нибудь получится и их команды будут бороться за чемпионство. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Я думаю многие болельщики Юве, да и скорее всего Ромы не в восторге от того что происходит с их любимыми командами. А сегодняшний матч это исключение из правил, где вмешались сами футболисты, а не тренерские установки. Лично для меня как для болельщика Юве, не очень впечетляет сама игра команды во главе с Аллегри. Тот футбол который проповедует Аллегри, да и Моуриньо, на мой субъективный взгляд давно изжил себя. От этого и такие результаты и места в турнирной таблицы этих двух команд. И бороться за четвёртое место для самого титулованного клуба как Ювентус думаю не самый лучший вариант и цели как нибудь попасть в Лигу Чемпионов . Не говоря уже о борьбе за скудетто . Пришествие Аллегри произошло из-за его хороших дружеских отношений с боссом Юве Аньелли и его старых заслуг с Юве. Но сейчас топ клубы играют совершенно в другой футбол, быстрый , динамичный , концепции совершенно другого характера и уровня. Такие тренеры как Тухель, Индзаги , Клопп , Нагельсманн и т.д которые задают новый стиль,наконец моду в футболе ⚽️ . А Моуриньо и Аллегри изжили себя в футболе как тренеры для топ клубов . Нельзя старой краской писать новую картину . Не думаю что и у Аллегри с Моуриньо что нибудь получится и их команды будут бороться за чемпионство. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!