«Я потерял 5-6 лет своей жизни». Тренер «Ювентуса» — о 4:3 с «Ромой».

Исполняющий обязанности наставника «Ювентуса» Марко Ландуччи (из-за дисквалификации Массимилиано Аллегри) поделился эмоциями после волевой победы клуба над «Ромой» (4:3).

Туринцы уступали римлянам со счетом 1:3 до 70 минуты, но отличились трижды за 7 минут и отстояли результат вдесятером.

В этом поединке мы показали характер. Я потерял 5-6 лет своей жизни. Если так будет всегда после побед, то это забавно. Когда ты побеждаешь, все становится намного удивительнее.

Гол Локателли вернул нам энтузиазм, мы смогли переломить ситуацию. Начали со страха, хотели играть в нападении, но пропустили со стандартов. Во второй половине игры нам удалось все изменить.