ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

«Я потерял 5-6 лет своей жизни». Тренер «Ювентуса» — о 4:3 с «Ромой»

сегодня, 01:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Исполняющий обязанности наставника «Ювентуса» Марко Ландуччи (из-за дисквалификации Массимилиано Аллегри) поделился эмоциями после волевой победы клуба над «Ромой» (4:3).

Туринцы уступали римлянам со счетом 1:3 до 70 минуты, но отличились трижды за 7 минут и отстояли результат вдесятером.

В этом поединке мы показали характер. Я потерял 5-6 лет своей жизни. Если так будет всегда после побед, то это забавно. Когда ты побеждаешь, все становится намного удивительнее.

Гол Локателли вернул нам энтузиазм, мы смогли переломить ситуацию. Начали со страха, хотели играть в нападении, но пропустили со стандартов. Во второй половине игры нам удалось все изменить.

Все новости
Индзаги: «Мы заслужили победу»
Сегодня, 08:36 Комментарии14
Моуриньо подверг критике игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»
Сегодня, 01:12 Комментарии31
Рой Кин — о поражении «Арсенала» в Кубке: «Они будто команда из паба»
Вчера, 23:32 Комментарии13
Тео Эрнандес — о «Милане»: «Я счастлив здесь с первого дня»
Вчера, 17:26 Комментарии9
Капелло не захотел давать совет Кокорину относительно будущего
Вчера, 16:21 Комментарии17
Варан: «Кубок Англии — новый турнир для меня, хочется выиграть»
Вчера, 16:10 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:27
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 10:04
    Моуриньо проиграл победу, которая была в руках, исполняющему обязанности тренера. Лучше бы «Рома» позвала этого никому неизвестного Марко Ландуччи.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:16
    Посыпалась Рома, рано в победу поверили. Хотя нестабильность Ромы , да и Ювентуса уже совсем не удивляет . Очень неровно проходят чемпионат, пора встряхнуть обе команды, иначе удачи не видать.
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 07:59
    Незабываемый матч, где никто не хотел уступать...
    beefs
    beefs
    сегодня в 07:43
    Сколько эмоций, вот такие матчи украшают футбол...
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:33
    именно такой он, настоящий футбол !
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 06:27
    Игру проиграл Моуриньо
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:53
    Характер всегда должен быть...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 05:26
    Матч чумовой конечно
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 04:22
    Зрителям интересно
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 02:04
    Вы тренеры хотя бы за это получаете приличные деньги, а болельщики, потому и называются "болельщики", что от таких игр теряют года своей жизни абсолютно бесплатно.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:41, ред.
    «Я потерял 5-6 лет своей жизни». Тренер «Ювентуса» — о 4:3 с «Ромой».
    Я думаю многие болельщики Юве, да и скорее всего Ромы не в восторге от того что происходит с их любимыми командами. А сегодняшний матч это исключение из правил, где вмешались сами футболисты, а не тренерские установки. Лично для меня как для болельщика Юве, не очень впечетляет сама игра команды во главе с Аллегри. Тот футбол который проповедует Аллегри, да и Моуриньо, на мой субъективный взгляд давно изжил себя. От этого и такие результаты и места в турнирной таблицы этих двух команд. И бороться за четвёртое место для самого титулованного клуба как Ювентус думаю не самый лучший вариант и цели как нибудь попасть в Лигу Чемпионов . Не говоря уже о борьбе за скудетто . Пришествие Аллегри произошло из-за его хороших дружеских отношений с боссом Юве Аньелли и его старых заслуг с Юве. Но сейчас топ клубы играют совершенно в другой футбол, быстрый , динамичный , концепции совершенно другого характера и уровня. Такие тренеры как Тухель, Индзаги , Клопп , Нагельсманн и т.д которые задают новый стиль,наконец моду в футболе ⚽️ . А Моуриньо и Аллегри изжили себя в футболе как тренеры для топ клубов . Нельзя старой краской писать новую картину . Не думаю что и у Аллегри с Моуриньо что нибудь получится и их команды будут бороться за чемпионство. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
    протон
    протон
    сегодня в 01:32
    Давно я так матч «Ювентуса» не смотрел. Наверно с Реалом в Мадриде последний раз. Ну, может, с Атлетико ещё дома и с Тоттенхемом в гостях. Но то всё Лига Чемпионов с её двухматчевым форматом.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:16
    На счёт повлиял и незабитый пенальти!!!
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 01:05
    Валмдольная игра. Мощно
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100