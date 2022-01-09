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Рой Кин — о поражении «Арсенала» в Кубке: «Они будто команда из паба»

вчера, 23:32
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал игру «Арсенала» в поединке 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форрест» (0:1).

Ужасная игра со стороны двух команд, их необходимо критиковать. «Форест» проводил домашнюю встречу, и все думали: «Давайте, бегите вперёд, забрасывайте мячи в штрафную, пусть футболисты несутся туда».

«Арсенал» выглядит как «Реал», но они будто команда из паба. Всё было настолько ужасно. Скорость передач и принятия решений – всё плохо.

«Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» покинул турнир.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша переиграл «Челси» со счётом 1:0.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:30
Значит Кубок Арсенал не особо и нужен.
fnwe45d3z2a3
fnwe45d3z2a3
сегодня в 07:29
Тут он прав
apfxvkq55uyp
apfxvkq55uyp
сегодня в 07:28
Кин никогда за словом в карман не лез
mm4p4a829dcp
mm4p4a829dcp
сегодня в 07:27
Очень яркое сравнение
112910415
112910415
сегодня в 06:38
есть такое дело
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:23
Возможно сливают кубок.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:39
Арсенал опять разочаровал
ОПС
ОПС
сегодня в 05:31
А может так оно и было.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:50
Может критика подействует на дальнейшие результаты команд. Удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:12
Из пивнушки)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:49
Так и есть.
протон
протон
вчера в 23:48
команда просто готовилась к главному турниру - кубку лиги и включила экономрежим
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:34
Иногда да.
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