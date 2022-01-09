Рой Кин — о поражении «Арсенала» в Кубке: «Они будто команда из паба»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии раскритиковал игру «Арсенала» в поединке 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форрест» (0:1).

Ужасная игра со стороны двух команд, их необходимо критиковать. «Форест» проводил домашнюю встречу, и все думали: «Давайте, бегите вперёд, забрасывайте мячи в штрафную, пусть футболисты несутся туда».

«Арсенал» выглядит как «Реал», но они будто команда из паба. Всё было настолько ужасно. Скорость передач и принятия решений – всё плохо.