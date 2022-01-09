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Тео Эрнандес — о «Милане»: «Я счастлив здесь с первого дня»

вчера, 17:26
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта с командой:

Мы ведем переговоры о продлении трудового соглашения с «Миланом». Они продвигаются положительно, я счастлив здесь с первого дня.

24-летний Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за 21,5 млн евро. В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах итальянской Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. На счету Эрнандеса также 5 игр в Лиге чемпионов, в них результативными действиями он не отметился.

Контракт француза с итальянским клубом истекает в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 48 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:31
Тео идеально вписался в состав Милана, стал одним из лидеров клуба. Постоянно подключается у атакам, создвет моменты для партнеров, сам часто забивает. Вообщем, идеальный трансфер когда и игрок и клуб счастливы!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Это не защитник, это настоящий форвард.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:54
Ну и славненько.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:52
Игрок основы, он всех должен устраивать
протон
протон
вчера в 18:31
Хорошая новость, такие нужные игроки кто играет ради клуба а не ради больших денег, может стать большой легендой клуба и с ним можно строить костяк команды
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:55
Это хорошо...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:29
Тео и Милан нашли друг друга
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:28
Ну и славненько...трам пам пам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Все они счастливые...
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