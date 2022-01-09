Тео Эрнандес — о «Милане»: «Я счастлив здесь с первого дня»

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вчера, 17:26

Защитник «Милана» рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта с командой:

Мы ведем переговоры о продлении трудового соглашения с «Миланом». Они продвигаются положительно, я счастлив здесь с первого дня.

24-летний Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за 21,5 млн евро. В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах итальянской Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. На счету Эрнандеса также 5 игр в Лиге чемпионов, в них результативными действиями он не отметился.

Контракт француза с итальянским клубом истекает в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 48 млн евро.