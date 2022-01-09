ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Капелло не захотел давать совет Кокорину относительно будущего

вчера, 16:21

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что ему нечего посоветовать нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

— Дон Фабио, дайте совет Александру Кокорину — как дальше быть? У него трудная ситуация в «Фиорентине».

Нет, я не говорю о (своих) бывших игроках. Спасибо, что спросили, но я предпочитаю не говорить об этом. Спасибо, и до свидания.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:23
а ведь раньше был значительно разговорчивее ! )
Знатог
Знатог
вчера в 22:04
И Кокорин не захотел давать совет Капеллу, куда идти.
протон
протон
вчера в 18:36
У Кокоши теперь есть трон "Золотой Унитаз" не хватает ершика для полного наследия, дети будут вспоминать награды папы.
протон
протон
вчера в 18:35
ха) Дон Капелло ведь советовал что бы Кокорина подписывали в Фиорентину, сейчас Капелло сам небось жалеет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:24
А когда трансфер Кокорина в Италию готовился , какие песни пел уже забыл??? Мол Кокорин самый талантливый, что все у него получится.
Облажался Фабио и дал обратку. Еще бы Манчини послушать, тоже дифирамбы пел Кокорину.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:12
Ну а что он может посоветовать.... только бутсы на гвоздь...
санек002
санек002
вчера в 17:08
кокорину надо просто с футболом завязывать!
Futurista
Futurista
вчера в 17:03
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:01
"Фиорентина": "Таких советчиков - и врагов не надо".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:55
До свидания, Саша. Вот он совет!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:49
Саня в советах не нуждается, сам строит свою карьеру
Boricku
Boricku
вчера в 16:46
Саша в шоколаде
4RT
4RT
вчера в 16:43
Это Кокоше впору Капелле советовать😁
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:32
Доброго Здоровья!
Дон не даром провёл у нас больше двух лет, развёл на бабки РФС, а теперь наверняка поучаствовал в афёре по продаже Кокорина из Спартака фиалкам.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:27
Приветствую! Дон этакий сводник)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:22
Как показала практика Капелло плохой советчик, это он посоветовал приобрести Кокорина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:22
ФНЛ его будущее...
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