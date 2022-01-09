Капелло не захотел давать совет Кокорину относительно будущего

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что ему нечего посоветовать нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
— Дон Фабио, дайте совет Александру Кокорину — как дальше быть? У него трудная ситуация в «Фиорентине».
Нет, я не говорю о (своих) бывших игроках. Спасибо, что спросили, но я предпочитаю не говорить об этом. Спасибо, и до свидания.
Облажался Фабио и дал обратку. Еще бы Манчини послушать, тоже дифирамбы пел Кокорину.
Облажался Фабио и дал обратку. Еще бы Манчини послушать, тоже дифирамбы пел Кокорину.
Дон не даром провёл у нас больше двух лет, развёл на бабки РФС, а теперь наверняка поучаствовал в афёре по продаже Кокорина из Спартака фиалкам.
Дон не даром провёл у нас больше двух лет, развёл на бабки РФС, а теперь наверняка поучаствовал в афёре по продаже Кокорина из Спартака фиалкам.