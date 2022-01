Бывший полузащитник «Ман Юнайтед» Кагава перешёл в бельгийский клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» Дортмунд стал игроком «Сент-Трюйдена». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Японец перешёл в «Сент-Трюйден» на правах свободного агента. Детали контракта с 32-летним футболистом не разглашаются. Последним клубом Кагавы был греческий ПАОК , который он покинул 4 января.

"Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen”



SHIN-JI KA-GA-WA ✍️🤯



How is your monday going? 😍😍



