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Йебоа — игрок «Дженоа»

вчера, 21:32

Форвард «Штурма» Келвин Йебоа перебрался в Италию.

Футболист подписал контракт с «Дженоа». Подробности сделки пока не сообщаются.

Ранее слухи связывали Йебоа с российским клубом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 02:48
Шевченко пытается усилиться.
beefs
beefs
вчера в 22:26
ну что же бывает и Е...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:57
Владимира Семёнович пел, что его в Израиль за графу не пустили пятую, а Йебоа не пустили к нам в РПЛ за графу первую.)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:55
Посмотрим на ЙебуА в Дженоа))
протон
протон
вчера в 21:44
Форвард Штурма Йебоа
перешел в «Дженоа»
Им интересовался Локомотив

И хорошо что Йебоа
Перешел сам в Дженоа
В Локо и так много Йебоа на коллектив
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:42
В серии б так улыбаться не будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
Такая долгожданная помощь пришла. Удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 21:37
удачи ему в новом в клубе....
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