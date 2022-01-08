Йебоа — игрок «Дженоа»

Форвард «Штурма» Келвин Йебоа перебрался в Италию.
Футболист подписал контракт с «Дженоа». Подробности сделки пока не сообщаются.
🔴🔵 Kelvin #Yeboah è Rossoblù!— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 8, 2022
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Ранее слухи связывали Йебоа с российским клубом.
перешел в «Дженоа»
Им интересовался Локомотив
И хорошо что Йебоа
Перешел сам в Дженоа
В Локо и так много Йебоа на коллектив
перешел в «Дженоа»
Им интересовался Локомотив
И хорошо что Йебоа
Перешел сам в Дженоа
В Локо и так много Йебоа на коллектив