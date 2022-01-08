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Инсинье перейдёт летом в «Торонто»

вчера, 17:29

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье летом сменит клубную прописку.

30-летний футболист будет выступать за «Торонто», с которым подписал контракт на 4 года. Соглашение вступит в силу 1 июля 2022 года.

Инсинье присоединится к новому клубу на правах свободного агента.

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Все комментарии
Oliver S
Oliver S
вчера в 22:42
Жаль, мог еще года три поиграть в нормальный футбол, а так решил променять гимн ЛЕ/ЛЧ на кучу денег.
Баобаб
Баобаб
вчера в 20:23
Вздохнёт спокойно, свалив от рабовладельца Лаурентиса.
1bear
1bear
вчера в 20:05
Молодец - денег заработает хорошо !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:46
Удачи ему в МЛС
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 18:46
Молодец! Если надоест, то в этом возрасте не поздно возвращаться.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:21
Не рано ли закончил с карьерой???
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:02
Потянуло на соккер
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:01
А не рано ли?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:00
Это его личное дело
bh4bzeu45chq
bh4bzeu45chq
вчера в 17:59
Это уже не футбол
mbrrcye56kh8
mbrrcye56kh8
вчера в 17:53
Рано решил карьеру закончить, жаль.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:47
В хоккей теперь будет играть ?
протон
протон
вчера в 17:47
Да, европейский футбол преждевременно потеряет одного яркого футболиста, но для Инсинье в долгосрочной перспективе переход в Торонто - наилучший вариант.
Игроку осталось только провести достойно остаток сезона, а болельщикам - достойно провести легенду клуба.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
Наверное правильное принял решение
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