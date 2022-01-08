Инсинье перейдёт летом в «Торонто»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье летом сменит клубную прописку.
30-летний футболист будет выступать за «Торонто», с которым подписал контракт на 4 года. Соглашение вступит в силу 1 июля 2022 года.
Инсинье присоединится к новому клубу на правах свободного агента.
✍️ 𝙐𝙣 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘𝙤@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/iAo60wldTq— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022
Игроку осталось только провести достойно остаток сезона, а болельщикам - достойно провести легенду клуба.
Игроку осталось только провести достойно остаток сезона, а болельщикам - достойно провести легенду клуба.