Инсинье перейдёт летом в «Торонто»

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вчера, 17:29

Форвард «Наполи» летом сменит клубную прописку.

30-летний футболист будет выступать за «Торонто», с которым подписал контракт на 4 года. Соглашение вступит в силу 1 июля 2022 года.

Инсинье присоединится к новому клубу на правах свободного агента.