Азар и Коутиньо рухнули до уровня звёзд «Зенита». Самые подешевевшие футболисты в 2021 году

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вчера, 14:14

Сбитые летчики и стареющие герои.

В конце года «Трансфермаркт» обновил стоимости футболистов, а «Соккер.ру» фокусируется на самых заметных изменениях: уже уделили внимание подорожавшим, а теперь поговорим о тех, кто сбросил с себя несколько десятков миллионов.

10 футболистов планеты по максимальной абсолютной потере стоимости за 2021 год

1-2. Эден Азар («Реал»; Бельгия; 31 год) = -42 млн евро

1-2. Филиппе Коутиньо («Барселона», отдан в аренду «Астон Вилле»; Бразилия; 29 лет) = -42 млн евро

3-5. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал; 29 лет) = -40 млн евро

3-5. Жоау Фелиш («Атлетико»; Португалия; 22 года) = -40 млн евро

3-5. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»; Аргентина; 34 года) = -40 млн евро

6. Неймар («Пари Сен-Жермен»; Бразилия; 29 лет) = -38 млн евро

7. Клеман Ленгле («Барселона»; Франция; 26 лет) = -36 млн евро

8-9. Сауль Ньигес («Атлетико», отдан в аренду «Челси»; Испания; 27 лет) = -35 млн евро

8-9. Миралем Пьянич («Барселона», отдан в аренду «Бешикташу»; Босния; 31 год) = -35 млн евро

10. Роберто Фирмино («Ливерпуль»; Бразилия; 30 лет) = -34 млн евро

- Дополняем список толпой футболистов, чья трансферная стоимость снизилась на 30 миллионов евро: Кевин Де Брюйне, Трент Александер-Арнольд, Ян Облак, Антуан Гризманн, Марк-Андре тер Штеген и Ренан Лоди.

- Эден Азар третий год подряд входит в топ-10 самых подешевевших футболистов планеты и второй кряду возглавляет рейтинг. После перехода в «Реал» из «Челси» бельгиец неубедительно играет в футбол, не вылезает из лазарета и теряет стоимость вместе с уровнем игры. Летом 2019-го Азар оценивался в 150 миллионов евро, а сейчас «Трансфермаркт» рисует напротив Эдена скромные 18 миллионов евро. Да в нашей родной РПЛ есть футболисты дороже, правда, все они легионеры и играют в «Зените» (Азмун, Малком, Барриос, Вендел).

- Еще один упавший со 150 до 18 миллионов — Филиппе Коутиньо, который во многом повторяет судьбу Азара. Бразилец стал звездой в АПЛ , переехал в испанский топ-клуб за сумасшедшие деньги и покатился по наклонной. Впрочем, разница в деталях налицо: если Эден сам проел свое счастье, то Филиппе пал жертвой каталонской разрухи. У Коутиньо была трофейная командировка в Мюнхен, да и личная статистика в «Барселоне» неплоха. Есть все шансы перезапустить карьеру в Англии, куда его призвали «Астон Вилла» и старый знакомый по «Ливерпулю» Джеррард.

- Плохая новость для «Ливерпуля» заключается в том, что лидеры атаки «красных» стареют и сбавляют обороты: в топ-10 подешевевших встречаем и Мане, и Фирмино. Бобби уже проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Диогу Жоте, а сенегальца Клоппу пока некем заменить, но есть ощущение, что и он прошел свой пик. Во всяком случае, после прекрасного сезона 2018/19 результативность Садио неуклонно падает.

- Впервые за 11 лет трансферная стоимость Лионеля Месси упала ниже отметки в 100 млн евро, которую он покорил в 2010 году, а на пике оценивался в 180 миллионов. В прошедшем году обладатель семи «Золотых мячей» перешел из «Барселоны» в ПСЖ , где пока играет без привычного блеска. Впрочем, главная причина падения курса Месси — возраст. В 2021-м Лионель отметил свой 34-й день рождения.

- В 34 Месси оценивается в 60 миллионов евро. Столько же «Трансфермаркт» дает за 22-летнего Жоау Фелиша. Молодой и ранний португалец не оправдывает надежд «Атлетико», суперзвезды из него пока не получается. И это мягко говоря. Отчасти из-за таких дорогостоящих трансферных неудач, как Коутиньо (135 млн евро), Азар (115) и Фелиш (127) испанские гранды и потеряли свои позиции на европейской арене.

- Активнее других в 2021 году дешевели футболисты, в чьей судьбе поучаствовала «Барселона»: это не только Коутиньо, но и Ленгле с Пьяничем, а на подступах к первой десятке можно найти Гризманна с тер Штегеном. А есть Усман Дембеле, купленный за 140 миллионов евро в 2017 году и ныне оцениваемый в 30. Может, не стоит рисковать карьерой Эрлинга Холанда, мистер Лапорта?

10 футболистов в мире по максимальной относительной потере стоимости за 2021 год

1. Салиф Сане («Шальке»; Сенегал; 31 год) = -91.6% (с 9.5 млн евро до 800 тысяч)

2. Константинос Манолас («Олимпиакос»; Греция; 30 лет) = -84.4% (с 60 млн евро до 15)

3. Андреас Самарис («Фортуна Ситтард»; Греция; 32 года) = -84% (с 5 млн евро до 800 тысяч)

4. Роман Бюрки («Боруссия Дортмунд»; Швейцария; 31 год) = -83.6% (с 11 млн евро до 1.8)

5-7. Гильфи Сигурдссон («Эвертон»; Исландия; 32 года) = -83.3% (с 18 млн евро до 3)

5-7. Шкодран Мустафи («Леванте»; Германия; 29 лет) = -83.3% (с 12 млн евро до 2)

5-7. Самюэль Умтити («Барселона»; Франция; 28 лет) = -83.3% (с 12 млн евро до 2)

8. Даниэль Гинчек («Вольфсбург»; Германия; 30 лет) = -82.9% (с 7 млн евро до 1.2)

9-10. Дуглас Коста («Гремио»; Бразилия; 31 год) = -80% (с 20 млн евро до 4)

9-10. Хони («Лацио»; Испания; 30 лет) = -80% (с 5 млн евро до 1)

- Самый яркий регресс стоимости в относительных значениях у защитника Салифа Сане, который в прошедшем году вылетел с «Шальке» во вторую Бундеслигу, где сыграл 8 минут в нынешнем сезоне.

- Отмечаем двух чемпионов мира разных лет — Шкодрана Мустафи и Самюэля Умтити. В молодости немец и француз подавали большие надежды, сыграли на триумфальных мундиалях со своими сборными, но слишком рано вышли в тираж.

- Чересчур оптимистично оценивать Гильфи Сигурдссона даже в 3 миллиона евро. Вряд ли у недавнего героя Исландии еще будет футбольная карьера после того, о чем не хочется даже говорить.