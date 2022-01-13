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Апшацев: «Хочу закрепиться в „Рубине“ и пробиться в состав»

сегодня, 14:06

Полузащитник Марат Апшацев прокомментировал свой переход из «Томи» в «Рубин».

Был ли личный разговор со Слуцким перед трансфером? Перед переходом разговора не было. Агент позвонил, сказал, что есть интерес. Я прилетел, прошел медосмотр, подписал контракт.

Смотрели ли матчи «Рубина»? Конечно, смотрел. Очень интересная команда, хорошие футболисты, хорошие ребята, хороший коллектив.

Впечатления от тренировок самые лучшие. Во второй день было немного тяжеловато на тренировке, но будет потихоньку привыкать.

Какие цели ставлю перед собой? Закрепиться в команде и в дальнейшем пробиться в состав.

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Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:13
исправили.
vdyg7fvd3pww
vdyg7fvd3pww
сегодня в 14:11
Вполне естественное желание
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:10
Полузащитник Марат Апрацев прокомментировал
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298517/apshacev-marat-rubin
Фамилию исправьте.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 14:09
Нужно работать. Удачи!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:08, ред.
Хороший молодой паренёк, со своей специфической игрой. Думаю Слуцкий найдёт ему место в команде. Удачи.
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