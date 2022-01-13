Апшацев: «Хочу закрепиться в „Рубине“ и пробиться в состав»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Томи» в «Рубин».

Был ли личный разговор со Слуцким перед трансфером? Перед переходом разговора не было. Агент позвонил, сказал, что есть интерес. Я прилетел, прошел медосмотр, подписал контракт.

Смотрели ли матчи «Рубина»? Конечно, смотрел. Очень интересная команда, хорошие футболисты, хорошие ребята, хороший коллектив.

Впечатления от тренировок самые лучшие. Во второй день было немного тяжеловато на тренировке, но будет потихоньку привыкать.

Какие цели ставлю перед собой? Закрепиться в команде и в дальнейшем пробиться в состав.