Ломовицкий — о переходе в «Рубин»: «Решил что-то поменять в своей карьере»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Рубин».

Переход состоялся достаточно быстро, быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, с чистого листа, с новыми силами, с новыми целями.

Пока знакомлюсь со всеми, многих ребят знал. Постараюсь как можно быстрее втянуться. Самое главное на сборах – хорошо подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и, самое главное, чтобы обошлось без травм.

Был ли разговор со Слуцким? Да, мы разговаривали.