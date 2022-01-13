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Ломовицкий — о переходе в «Рубин»: «Решил что-то поменять в своей карьере»

сегодня, 13:05

Полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Рубин».

Переход состоялся достаточно быстро, быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, с чистого листа, с новыми силами, с новыми целями.

Пока знакомлюсь со всеми, многих ребят знал. Постараюсь как можно быстрее втянуться. Самое главное на сборах – хорошо подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и, самое главное, чтобы обошлось без травм.

Был ли разговор со Слуцким? Да, мы разговаривали.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:43
Нет,самое главное-это с Левонидом удачно в караоке спеть...)))
Cat01
Cat01
сегодня в 13:23
Верное решение
je6h949rbdgh
je6h949rbdgh
сегодня в 13:07
Перемены дело хорошее
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