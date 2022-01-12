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Бувач: «Ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих РФ»

вчера, 22:28

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал трансфер нападающего Федора Смолова из «Локомотива».

Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше. Большой плюс в том, что Федору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остается болельщиком «Динамо».

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stanichnik
stanichnik
вчера в 23:00
И потому с радостью забивал в ворота Динамо, играя против него
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