Бувач: «Ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих РФ»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» прокомментировал трансфер нападающего из «Локомотива».

Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше. Большой плюс в том, что Федору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остается болельщиком «Динамо».