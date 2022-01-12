Каттани рассказал о своём первом впечатлении от «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани назвал «красно-белых» особенным клубом.
«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.
Каттани занял пост спортдиректора «Спартака» в конце декабря.
Первое интервью с новым спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани уже завтра в 15:00 мск на клубном ютуб-канале 👀— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 12, 2022
Не пропустите! 🔴 pic.twitter.com/yy8RIqBhmk
что он еще мог "сказать"?!?
что он еще мог "сказать"?!?
Вот и сейчас трио Каттани-Камоцци-Яхья под предводительством Заремы не внушают доверия. Это скорее группа, которая преследует свои цели. И к футболу они не имеют никакого отношения. Рад ошибаться, но пока всё вижу именно так...
Вот и сейчас трио Каттани-Камоцци-Яхья под предводительством Заремы не внушают доверия. Это скорее группа, которая преследует свои цели. И к футболу они не имеют никакого отношения. Рад ошибаться, но пока всё вижу именно так...
Кто б ещё купил Паредеса почти за 50 млн евро...))
Кто б ещё купил Паредеса почти за 50 млн евро...))