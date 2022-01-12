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Каттани рассказал о своём первом впечатлении от «Спартака»

вчера, 23:59

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани назвал «красно-белых» особенным клубом.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.

Каттани занял пост спортдиректора «Спартака» в конце декабря.

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Все комментарии
cftyjk
cftyjk
сегодня в 15:03
паспорт забрали,заперли в хле......
что он еще мог "сказать"?!?
makkie
makkie
сегодня в 12:01
Федун делает всё, чтобы превратить Спартак из большого и особенного в России клуба в нечто среднее и приевшееся. Но пока болельщики и история клуба держат оборону от этих поползновений.

Вот и сейчас трио Каттани-Камоцци-Яхья под предводительством Заремы не внушают доверия. Это скорее группа, которая преследует свои цели. И к футболу они не имеют никакого отношения. Рад ошибаться, но пока всё вижу именно так...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
То есть-"Х знает что"???
lotsman
lotsman
сегодня в 09:44
Ну а что он должен сказать, едва приступив к обязанностям?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:09
Правильный директор...щедрый...
Кто б ещё купил Паредеса почти за 50 млн евро...))
8p6dmssgac67
8p6dmssgac67
сегодня в 07:51
Первое впечатление практически всегда верное
8nmet3vd5uz4
8nmet3vd5uz4
сегодня в 07:49
Удачи комиссару Каттани!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:00
Сперва кажется, что это обычный подхалимаж, но а если мистер Каттани не поленился и "пробил", что такое Спартак на самом деле? Может он поэтому и говорит, что Спартак это нечто особенное и ему нравятся скандалы, чёрный пиар и прочее из жёлтой прессы. Не удивлюсь если мистер Каттани извращенцем окажется... жуть...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:57
Конечно впечатлений выше крыши особенно от Заремы.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:42
Главное чтоб в окончании неразочаровался
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:19
Макароннику нужно проконсультироваться предыдущими директорами особенно с Газизовым.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:25
Он просто обязан так говорить. Посмотрим, что он скажет когда будет прощаться с клубом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:22
Сказал не что думал а что должен))
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Столько радости.... Пок
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:03
Просто типовые слова
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:02
Кто это такой?
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