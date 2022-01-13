Фарке: «Мой первый матч в „Краснодаре“ будет дуэлью немецких тренеров»

поделился эмоциями после назначения на должность главного тренера «Краснодара».

Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот современный и замечательный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждём знакомства с командой. Большое преимущество, конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля — это даёт нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону. И первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!