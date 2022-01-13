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Фарке: «Мой первый матч в „Краснодаре“ будет дуэлью немецких тренеров»

сегодня, 13:51

Даниэль Фарке поделился эмоциями после назначения на должность главного тренера «Краснодара».

Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот современный и замечательный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждём знакомства с командой. Большое преимущество, конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля — это даёт нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону. И первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!

Напомним, что первый матч после зимнего перерыва «Краснодар» сыграет против «Локомотива», который возглавляет Маркус Гисдоль.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:37
И для игроков отличная возможность лишний раз отдохнуть, посидеть и посмотреть на вашу дуэль.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:29
Похоже в России больше платят чем в Германии.
bp54ca6p9kh4
bp54ca6p9kh4
сегодня в 14:09
Да уж, понаехало вас фрицев
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:58
Фарке красавчик, если не дадут ему контактировать с местными разгильдяями и распильщиками бюджетов, он вполне может на европейском задоре и практике наиграть игру и втащить. после 77ренки такой тренер как Фарке это словно что пересесть с жиги на немецкое авто, пускай даже опель.
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