Тарханов: «„Локомотив“ — не команда Смолова. Переход в „Динамо“ правильный»

Российский тренер прокомментировал переход нападающего из «Локомотива» в «Динамо».

Решение Федора перейти в «Динамо» — самое разумное, какое он мог принять. «Динамо» – играющая команда комбинационного плана. Такой игровой футболист, как Смолов, должен влиться в команду.

Он у меня начал хорошо играть, потом в «Краснодаре» доказал свою силу. Изначально переход в «Локомотив» мне казался странным. «Локомотив» – не его команда, я сразу знал, что ему там будет сложнее, потому что у команды другой стиль игры.

Не думаю, что Смолов едет с ярмарки. Не будем забывать, что он по-прежнему один из лучших бомбардиров текущего чемпионата и забил свои голы за «Локомотив», играя в непривычном для себя стиле. С приходом Смолова могут вырасти Тюкавин и Грулёв, которым как молодым игрокам нужен более опытный форвард в качестве ориентира.