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Тарханов: «„Локомотив“ — не команда Смолова. Переход в „Динамо“ правильный»

сегодня, 11:50

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

Решение Федора перейти в «Динамо» — самое разумное, какое он мог принять. «Динамо» – играющая команда комбинационного плана. Такой игровой футболист, как Смолов, должен влиться в команду.

Он у меня начал хорошо играть, потом в «Краснодаре» доказал свою силу. Изначально переход в «Локомотив» мне казался странным. «Локомотив» – не его команда, я сразу знал, что ему там будет сложнее, потому что у команды другой стиль игры.

Не думаю, что Смолов едет с ярмарки. Не будем забывать, что он по-прежнему один из лучших бомбардиров текущего чемпионата и забил свои голы за «Локомотив», играя в непривычном для себя стиле. С приходом Смолова могут вырасти Тюкавин и Грулёв, которым как молодым игрокам нужен более опытный форвард в качестве ориентира.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:53
То, что Фёдор будет в новой команде, как пятое колесо в телеге, лично мне ясно. Своей медлительностью как в ТТД, так и в принятии решений, он будет замедлять игру команды, делать её более тягучей, а именно этого и не хочет главный тренер. Но уж больно цена привлекательная за футболиста ! Убыток для казны клуба минимальный, даже если Фёдор будет просто сидеть на скамеечке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:25
Может и Динамо не его команда,посмотрим!
112910415
112910415
сегодня в 12:54
едет он с ярмарки ...
пока что медленно едет
lotsman
lotsman
сегодня в 12:31
Время покажет. Фёдор играет всегда на грани офсайда и важно взаимопонимание с партнёрами, чтобы не запаздывали с пасом.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:28
Лишь бы он сам ничего не испортил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:15
Как раз "Локомотив" Николича была команда Смолова, просто после использования крышесносящей стратегии Рангника, которая скорее всего приведет к финансовому краху "Локомотива", уже трудно определить чьей же командой является железнодорожники - игры просто нет и плюс провалы на российской и международной арене. Лучше чем Смолов в "Краснодаре", когда он выиграл гонку бомбардиров Федор уже точно не будет, возможно сверкнет в "Динамо" в первое время, но больше, чем на полгода внятной игры его скорее всего не хватит.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:05
В тренировочных играх на сборах увидим правильно ли он перешел.
9f839epswhbe
9f839epswhbe
сегодня в 12:00
Жизнь покажет, так ли это
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:53
Может быть.
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