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Терюшков: «Я за запрет легионеров в нашем чемпионате»

сегодня, 12:45

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал свое мнение касательно легионеров в российском футболе.

По слухам, с сезона-2022/23 лимит на легионеров в РПЛ могут реформировать.

Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, для чего нужно это делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я за запрет легионеров в нашем чемпионате.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:41
Терюшков: «Я за запрет легионеров в нашем чемпионате».
Очень странно и очень даже страшно слышать такие слова от чиновников которые являются ещё и депутатами от народа , а ещё и член наблюдательного совета футбольного клуба Химок. Может из-за этого что вот такие люди и решают всё в нашем футболе, да и не только, не всё так гладко в Химках, в футболе, да и во всём нашем спорте становится.
Видимо этот чиновник ничего не знает о нормальной конкуренции и повышении класса игроков. В команде должны быть обязательно качественные игроки , мастера своего дела, а молодёжь которая попадает в команду играя вместе с мастерами учиться всем азам глядя именно на них. Тем самым повышая свой уровень и мастерство. Но так как в российском чемпионате нет столько мастеров высокого качества, которые были бы в каждой команде хотя-бы по два три игрока. То естественно надо их где-то брать, а это и есть легионеры, которых команды преобретают за границей. Тем самым повышают качество внутреннего чемпионата и естественно повышается класс внутренних российских игроков и конечно же игроков для сборной страны. Всё вроде бы логично. А если же мы поступим как нам советует гражданин депутат, то скоро мы станем второй сборной Вьетнама !!!)))
Вот как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:16
"Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной..." Кто эти люди?" Которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время." О чем они говорят? Каким образом баснословные контракты наших подающих надежду мастеров пешеходного стиля мешают им получать достаточное игровое время? Какой запрет на легионеров? Я просто худею от этих мудрецов. Так возглавь РПЛ и скажи 10 лет запрет на легов и сборная будет бороться за медали на ЧМ. Или не будет? Что же в головах у Вас. Это член комитета по физической культуре и спорту. Какой спорт с такими членами. Жесть.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:49
Подобные люди 20 лет назад бегали за африканскими студентами с арматурой и зиговали на маргинальных митингах, теперь они сидят в Думе, принимают законы и руководят Роскосмосом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:07
Лучше без сборной, чем команда укомплектованная Дзюбами, Игнатьевыми, Мамаевыми и Кокориными. Да и ГосДума все как-то в минус для русского народа работает.
Vintaje
Vintaje
сегодня в 13:07
Депутат дегенерат:/ О не будет легионеров значит и начнут появляться молодые российские талнаты пфф
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:57
Уговори Путина и будет запрет.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:55
А ещё лучше объединить российских игроков с депутатами и пусть играют в своей собственной золотой лиге
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:53
Такая идея поддержки не найдет.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 12:53
Не похмелился ещё после праздников...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:47, ред.
Совсем дно пробить...
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