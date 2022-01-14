Терюшков: «Я за запрет легионеров в нашем чемпионате».

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал свое мнение касательно легионеров в российском футболе.

По слухам, с сезона-2022/23 лимит на легионеров в РПЛ могут реформировать.

Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, для чего нужно это делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я за запрет легионеров в нашем чемпионате.