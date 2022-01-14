Терюшков: «Я за запрет легионеров в нашем чемпионате».

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал свое мнение касательно легионеров в российском футболе.
По слухам, с сезона-2022/23 лимит на легионеров в РПЛ могут реформировать.
Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, для чего нужно это делать.
Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я за запрет легионеров в нашем чемпионате.
Очень странно и очень даже страшно слышать такие слова от чиновников которые являются ещё и депутатами от народа , а ещё и член наблюдательного совета футбольного клуба Химок. Может из-за этого что вот такие люди и решают всё в нашем футболе, да и не только, не всё так гладко в Химках, в футболе, да и во всём нашем спорте становится.
Видимо этот чиновник ничего не знает о нормальной конкуренции и повышении класса игроков. В команде должны быть обязательно качественные игроки , мастера своего дела, а молодёжь которая попадает в команду играя вместе с мастерами учиться всем азам глядя именно на них. Тем самым повышая свой уровень и мастерство. Но так как в российском чемпионате нет столько мастеров высокого качества, которые были бы в каждой команде хотя-бы по два три игрока. То естественно надо их где-то брать, а это и есть легионеры, которых команды преобретают за границей. Тем самым повышают качество внутреннего чемпионата и естественно повышается класс внутренних российских игроков и конечно же игроков для сборной страны. Всё вроде бы логично. А если же мы поступим как нам советует гражданин депутат, то скоро мы станем второй сборной Вьетнама !!!)))
Вот как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Очень странно и очень даже страшно слышать такие слова от чиновников которые являются ещё и депутатами от народа , а ещё и член наблюдательного совета футбольного клуба Химок. Может из-за этого что вот такие люди и решают всё в нашем футболе, да и не только, не всё так гладко в Химках, в футболе, да и во всём нашем спорте становится.
Видимо этот чиновник ничего не знает о нормальной конкуренции и повышении класса игроков. В команде должны быть обязательно качественные игроки , мастера своего дела, а молодёжь которая попадает в команду играя вместе с мастерами учиться всем азам глядя именно на них. Тем самым повышая свой уровень и мастерство. Но так как в российском чемпионате нет столько мастеров высокого качества, которые были бы в каждой команде хотя-бы по два три игрока. То естественно надо их где-то брать, а это и есть легионеры, которых команды преобретают за границей. Тем самым повышают качество внутреннего чемпионата и естественно повышается класс внутренних российских игроков и конечно же игроков для сборной страны. Всё вроде бы логично. А если же мы поступим как нам советует гражданин депутат, то скоро мы станем второй сборной Вьетнама !!!)))
Вот как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!