Шешуков: «О существовании Заремы в „Спартаке“ я вообще не подозревал»

Бывший футболист «Спартака» Александр Шешуков поделился мыслями о бывшем и нынешнем руководстве московского клуба.
С Червиченко разговаривал пару раз. Не то чтобы у нас были какие-то переговоры, просто пересекались, здоровались. Он нормальный веселый дядька. А Федуна я за все время ни разу не видел.
Зарема? Я до сих пор не понимаю, когда именно она появилась. Я Федуна-то ни разу не видел, а о существовании Заремы вообще не подозревал. Как и все, узнал о ней недавно, когда она появилась в СМИ.
Шешуков выступал за «Спартак» с 2002 по 2004 год, а также с 2010 по 2012-й.
Зато сразу бросилось в глаза, как она ошибается в людях и увольняет всех подряд. Так что тренерская чехарда могла быть её рук дело!
Зато сразу бросилось в глаза, как она ошибается в людях и увольняет всех подряд. Так что тренерская чехарда могла быть её рук дело!