Шешуков: «О существовании Заремы в „Спартаке“ я вообще не подозревал»

Бывший футболист «Спартака» поделился мыслями о бывшем и нынешнем руководстве московского клуба.

С Червиченко разговаривал пару раз. Не то чтобы у нас были какие-то переговоры, просто пересекались, здоровались. Он нормальный веселый дядька. А Федуна я за все время ни разу не видел.