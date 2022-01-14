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Шешуков: «О существовании Заремы в „Спартаке“ я вообще не подозревал»

сегодня, 10:28

Бывший футболист «Спартака» Александр Шешуков поделился мыслями о бывшем и нынешнем руководстве московского клуба.

С Червиченко разговаривал пару раз. Не то чтобы у нас были какие-то переговоры, просто пересекались, здоровались. Он нормальный веселый дядька. А Федуна я за все время ни разу не видел.

Зарема? Я до сих пор не понимаю, когда именно она появилась. Я Федуна-то ни разу не видел, а о существовании Заремы вообще не подозревал. Как и все, узнал о ней недавно, когда она появилась в СМИ.

Шешуков выступал за «Спартак» с 2002 по 2004 год, а также с 2010 по 2012-й.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:16
Никто не знал, пока Зарему не начали пиарить и она не вышла в свет.
Зато сразу бросилось в глаза, как она ошибается в людях и увольняет всех подряд. Так что тренерская чехарда могла быть её рук дело!
112910415
112910415
сегодня в 14:07
стыдно не обладать важнейшими, базовыми знаниями ! )
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:06
ОНа и нынешних не слишком знает.Пусть и демонстрирует некую осведомлённость. Есть повод засветиться в сети-глянет в педевикию,или состав-и бубнит.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:04
ГЛавное,о чём журналюги интересуются,даже у давно бывших. При том,ответы точные и ясные.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:54
Вот теперь и узнали друг , друга...) Зарема обязательно даст ответ...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:27
Родить 4 детей надо время. Это не монтаж, как в синема).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:57
Надо их познакомить.
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 10:56
ну было "ощущение", что кто-то 100пудово есть, а тут опаньки - Зарема)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:43
Но пришел 2021 год и самозванная царица с всем присущим ей сумасбродство заявила о себе в полный рост.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:31
Зарема даже не знает кто такой шешуков.
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