«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 1:0 в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре дальним ударом забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне. «Челси» впервые под руководством Томаса Тухеля не смог ни разу пробить по воротам в первом тайме.
«Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (56 очков), «Челси» идёт на 2-м месте (43 очка).
Тухель заигрался в гения тактики. Проигрыш тренера, причем по позициям. Абсолютно не понятно почему сидели на лавке Жоржиньо, Одои, Маунт, Хаверц. Было видно и вообще изначально понятно, что Зиеш не вывезет роль диспетчера, его вообще надо отправлять на трансфер, центра поля не было из-за него. Какое-то глупое поражение, изначально прогнозируемое по заявке на основу.
Помню, когда Пеп только переходил из Баварии, большинство местных писак утверждали что в Англии такое невозможно, а по факту АПЛ превратилась в чемпионат одной команды, если Ливерпуль не в оптимальных форме и составе
Тухель заигрался в гения тактики. Проигрыш тренера, причем по позициям. Абсолютно не понятно почему сидели на лавке Жоржиньо, Одои, Маунт, Хаверц. Было видно и вообще изначально понятно, что Зиеш не вывезет роль диспетчера, его вообще надо отправлять на трансфер, центра поля не было из-за него. Какое-то глупое поражение, изначально прогнозируемое по заявке на основу.
Помню, когда Пеп только переходил из Баварии, большинство местных писак утверждали что в Англии такое невозможно, а по факту АПЛ превратилась в чемпионат одной команды, если Ливерпуль не в оптимальных форме и составе
Но зачем выпускать в одном фланге Зиеша и Алонсо?! Играл же Одои и хорошо играл с ТТХ? От Зиеша нужно избавляться. Сидели на скамейке Маунт и Жорж.
Опоздал Тухель и с заменами. Лучший из Челси Жоржиньо сидит, а у Ковачича не идет игра и до конца ему дает играть.
Лукаку отдельная тема. Он боится ошибится что ли. Или хочет показать что на команду играет. Он забыл что центральный нападающий и должен сам забивать!
Сильва и Сарр повинны в голе КДБ. Должны были блокировать удар самого бьющего игрока МС.
Со справедливой победой Манчесте Сити! Их можно даже уже поздравить с чемпионством.
Но зачем выпускать в одном фланге Зиеша и Алонсо?! Играл же Одои и хорошо играл с ТТХ? От Зиеша нужно избавляться. Сидели на скамейке Маунт и Жорж.
Опоздал Тухель и с заменами. Лучший из Челси Жоржиньо сидит, а у Ковачича не идет игра и до конца ему дает играть.
Лукаку отдельная тема. Он боится ошибится что ли. Или хочет показать что на команду играет. Он забыл что центральный нападающий и должен сам забивать!
Сильва и Сарр повинны в голе КДБ. Должны были блокировать удар самого бьющего игрока МС.
Со справедливой победой Манчесте Сити! Их можно даже уже поздравить с чемпионством.
Аспи уже чисто игрок для ротации, время забирает своё. Травмированного Джеймса и на половину не может заменить... Сарр это Сарр, футболист который не всегда в аренде проходил в основу Порту даже, пришлось его пихать в основу сегодня, тк у Кристенсена ковид, Чалоба травма. Пулишич, Зиеш, Лукаку убойная тройка в атаке!) Но абсолютно лучшим игроком был, ракета - Алонсо😁 порой кажется, что он впервые видит мяч в жизни, и бегает словно подгузники не сменил...такая себе подмена слетевшему до конца сезона Чиллуэлу.
Аспи уже чисто игрок для ротации, время забирает своё. Травмированного Джеймса и на половину не может заменить... Сарр это Сарр, футболист который не всегда в аренде проходил в основу Порту даже, пришлось его пихать в основу сегодня, тк у Кристенсена ковид, Чалоба травма. Пулишич, Зиеш, Лукаку убойная тройка в атаке!) Но абсолютно лучшим игроком был, ракета - Алонсо😁 порой кажется, что он впервые видит мяч в жизни, и бегает словно подгузники не сменил...такая себе подмена слетевшему до конца сезона Чиллуэлу.