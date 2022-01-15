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«Манчестер Сити» обыграл «Челси»

сегодня, 17:22
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 1:0 в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре дальним ударом забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне. «Челси» впервые под руководством Томаса Тухеля не смог ни разу пробить по воротам в первом тайме.

«Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (56 очков), «Челси» идёт на 2-м месте (43 очка).

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 19:13
А говорят, дефицит классных тренеров... Вон сколько на Soccer-e сидит, один другого круче.. У проигравших ,как всегда больше...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:09
Трухель обтрухался !
Elliada
Elliada
сегодня в 19:05
МС - чемпион. Главная интрига в АПЛ - кто займет четвертое место.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:45
Конте скоро зайдёт на второе место АПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 18:42
Он как и Грилиш абсолютно нулевой
Bensurr
Bensurr
сегодня в 18:41
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    В АПЛ главная интрига это топ 4 , всё впереди.
    Зенит имеет все шансы пролететь мимо золота.
    Спартак скорее всего возьмёт ЛЕ
    Ла Лига и Сериал ещё не понятны
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 18:39
    Там не реально было накрыть Кевина, он разбежался, ему Канте подарил для этого всю опорную зону
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 18:38
    Теперь догоняйте мешочину
    1bear
    1bear
    сегодня в 18:23
    ну вот и чемпион определился....Челси разочаровал
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 18:23
    АПЛ закончилась.. Бундеслига закончилась.. Ла Лига закончилась.. Лига 1 закончилась.. В Италии Интер не упустит своего.. В Голландии все ясно, там Аякс. В России Зенит.. А люди еще против ЧМ раз в два года. Смотрите теперь несколько матчей ЛЧ и будьте счастливы :)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:22
    Очень тяжёлый матч для обеих команд.
    Но сегодня проиграл Тухель !
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 18:04, ред.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 17:56
      Причем, как Кевин это сделал! Мастер высочайшего класса, конечно. Важная победа Ман.Сити в борьбе за титул!
      Jake Fallop
      Jake Fallop
      сегодня в 17:54
      Челси никакой. Абрам, делай выводы.
      kust07
      kust07
      сегодня в 17:53
      Челси полный тухляк
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 17:52
      Ман Сити на голову сильнее всех в Англии.
      sash71
      sash71 ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 17:51
      Просто ошибочно вписали лишний нолик 💁🏻‍♂️
      allemz
      allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
      сегодня в 17:50, ред.
      Согласен, что должен был реализовывать, но по крайней мере, он очень активен на поле, не боится совершать проходы и вступать в активные единоборства. Реализация со временем придет, всё-таки в новой и сложной системе играет. Парень старается. Я склонен к тому, что на раннем этапе с него особо нечего спрашивать. В следующем сезоне уже будут наблюдения посерьезнее и ты же знаешь, что я первый начну закидывать камнями, если что-то не так пойдет)
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 17:48
      Кто нибудь скажет -почему так дорого стоит толстый распиаренный капризный нигер от которого толку как от козла молока. И который неповоротлив как корова?
      Igo0rek
      Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 17:46
      У нас Грилиш тоже кусок бесполезности))
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 17:45
      МС с заслуженной победой!
      Аспи уже чисто игрок для ротации, время забирает своё. Травмированного Джеймса и на половину не может заменить... Сарр это Сарр, футболист который не всегда в аренде проходил в основу Порту даже, пришлось его пихать в основу сегодня, тк у Кристенсена ковид, Чалоба травма. Пулишич, Зиеш, Лукаку убойная тройка в атаке!) Но абсолютно лучшим игроком был, ракета - Алонсо😁 порой кажется, что он впервые видит мяч в жизни, и бегает словно подгузники не сменил...такая себе подмена слетевшему до конца сезона Чиллуэлу.
      Wolk15Sven
      Wolk15Sven
      сегодня в 17:43
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        сегодня в 17:43
        Сити с победой! Пепка доказал, кто папа в АПЛ
        azkan
        azkan
        сегодня в 17:40
        Тухель проиграл по тактике. Я понимаю, играем без настоящих фланговых защитников. Без вратаря Менди, который наверняка отбил бы удар КДБ.
        Но зачем выпускать в одном фланге Зиеша и Алонсо?! Играл же Одои и хорошо играл с ТТХ? От Зиеша нужно избавляться. Сидели на скамейке Маунт и Жорж.
        Опоздал Тухель и с заменами. Лучший из Челси Жоржиньо сидит, а у Ковачича не идет игра и до конца ему дает играть.
        Лукаку отдельная тема. Он боится ошибится что ли. Или хочет показать что на команду играет. Он забыл что центральный нападающий и должен сам забивать!
        Сильва и Сарр повинны в голе КДБ. Должны были блокировать удар самого бьющего игрока МС.
        Со справедливой победой Манчесте Сити! Их можно даже уже поздравить с чемпионством.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        сегодня в 17:39
        Интересно, наши неучи смотрели этот матч? Хоть чему-то учатся или думают, что всё равно бесполезняк ?
        stanichnik
        stanichnik
        сегодня в 17:39
        Серьезная заявка на золото в АПЛ.
        протон
        протон
        сегодня в 17:38
        Это чемпионская победа, это однозначно.
        Тухель заигрался в гения тактики. Проигрыш тренера, причем по позициям. Абсолютно не понятно почему сидели на лавке Жоржиньо, Одои, Маунт, Хаверц. Было видно и вообще изначально понятно, что Зиеш не вывезет роль диспетчера, его вообще надо отправлять на трансфер, центра поля не было из-за него. Какое-то глупое поражение, изначально прогнозируемое по заявке на основу.
        Помню, когда Пеп только переходил из Баварии, большинство местных писак утверждали что в Англии такое невозможно, а по факту АПЛ превратилась в чемпионат одной команды, если Ливерпуль не в оптимальных форме и составе
        adrianes
        adrianes
        сегодня в 17:37
        Матчи между Сити и Челси за счет автобусности Тухеля и надежды на отскок (что справедливости ради иногда срабатывало) не очень смотрибельны. Больше предпочитаю МанСити Ливерпуль. Там всегда весело.
        протон
        протон
        сегодня в 17:37
        Давно не видел Челси таким убогим , худшая копия автобуса Маура
        М.С. с победой
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