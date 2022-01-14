«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Кубка Английской Лиги.

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сегодня, 00:48

В рамках 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0).

На 24-й минуте хавбек гостей Гранит Джака, пытаясь прервать атаку соперника, влетел ногой в живот форварду «Ливерпуля» Диего Жоте. Арбитр матча Майкл Оливер сразу же показал футболисту красную карточку. «Ливерпуль» большую часть матча провёл в атаке, но забить в ворота Аарона Рамсдейла так и не сумел, даже несмотря на серию атак в концовке матча. Итоговый счет — 0:0.

20 января команды проведут ответную встречу 1/2 финала Кубка Английской Лиги. Поединок состоится в Лондоне.

Победителя пары в финале уже ожидает лондонский «Челси».