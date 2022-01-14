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«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Кубка Английской Лиги

сегодня, 00:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В рамках 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0).

На 24-й минуте хавбек гостей Гранит Джака, пытаясь прервать атаку соперника, влетел ногой в живот форварду «Ливерпуля» Диего Жоте. Арбитр матча Майкл Оливер сразу же показал футболисту красную карточку. «Ливерпуль» большую часть матча провёл в атаке, но забить в ворота Аарона Рамсдейла так и не сумел, даже несмотря на серию атак в концовке матча. Итоговый счет — 0:0.

20 января команды проведут ответную встречу 1/2 финала Кубка Английской Лиги. Поединок состоится в Лондоне.

Победителя пары в финале уже ожидает лондонский «Челси».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Смогли отсидеться в автобусе...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 01:41


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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:35
Договорняк !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:32
За полтора тайма не использовали численное преимущество, как бы после ответного матча игрокам Ливерпуля не пришлось локти кусать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:26
«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Кубка Английской Лиги.
Шикарный получился конечно матч по накалу напряжённым . Но никак нельзя его назвать красивым по качеству и конечно без забитых мячей футбол ⚽️ смотрится конечно не совсем полным . И тому есть объективные факты , и самый главный из них это конечно же эпизод который случился на 24-й минуте когда хавбек гостей Гранит Джака, пытаясь прервать атаку соперника, влетел ногой в живот форварду «Ливерпуля» Диего Жоте и получил за это красную карточку. И вот именно этот момент стал ключевым во всей игре , который заставил поменять игру обеих команд и конечно же рисунок всей игры. Одной команде пришлось полтора тайма уйти в глухую оборону , а второй пытаться вскрывать эти редуты , которые так и не были вскрыты атакующими действиями команды хозяев поля Ливерпулем. Очень конечно жаль что такой матч , который должен был стать настоящим украшением и скорее всего голевым с обеих сторон, принял такой окрас . Но футбол есть футбол, и тем он и хорош , что бывает непредсказуем . И всё таки эта игра ещё не закончилась, а нас ждёт думаю очень увлекательное продолжение ответного матча уже на поле Арсенала. Будем надеяться что повторения не будет, а команды покажут искраметный футбол ⚽️ с большим количеством забитых мячей. И пусть победит сильнейший, ведь победитея уже ждёт в финале Челси . Всем Добра !!!
Мишима
Мишима
сегодня в 01:18
Будет классно, если Арсенал пройдет и в финале обыграет Челси
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:15
Молодцы пушкари выстояли в меньшестве!!!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 01:11
У Арсенала начали появляться зачатки настоящего доминирования.Хорошо тем кто играл с ними в начале чемпионата.
протон
протон
сегодня в 01:10
Молодцы Арсенал, дома побеждать!
sash71
sash71
сегодня в 01:07
Ответный матч будет уже битвой. Но я склоняюсь к тому, что Ливер пройдёт канониров.
steelhead
steelhead
сегодня в 01:03
Футбол был крайне печальным, смотрел урывками, а надо было вообще выключить трансляцию.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:01
Ливерпуль вымучил ничью
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:56
Что ж, Арсенал молодец.
1bear
1bear
сегодня в 00:56
бездарная игра хозяев удручает
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:56
Ну что все ожидали зрелищную игру много забитыми мячами? Да как будто сегодня смотрел матч Рфпл типа Тамбов-Сочи,ни один опасный момент у ворот Арсенала это надо постараться, не хватало забеги Мане и Салаха? может быть ,, они то умели оттягивать на себя пару человек и отдать пас на Жоту,да лучше бы молодежку выпустили которые голодны до побед как в матче с Лестером они то не дали Клоппу слиться с турнира.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:54
Серьёзно?Полтора тайма в большинстве и не дожали?Артета таки что то смог..
sash71
sash71
сегодня в 00:51
Матч боевой вышел. Арсенал выстоял и сохранил свои ворота сухими. Ливерпуль в конце пошёл в навал но лондонцы из последних сил выстояли в этой сложнейшей игре. Пока в этой паре ничего не решено. Ответка будет не менее зрелищной.
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