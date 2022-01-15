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«Ман Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой». Коутиньо отметился голом

вчера, 22:28
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 2:2 в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, а на 67-й минуте португалец оформил дубль. «Астон Вилла» сумела отыграться. На 77-й минуте отставание сократил полузащитник «львов» Якоб Рэмзи, а на 82-й минуте Филипе Коутиньо, для которого эта игра стала дебютной за «Астон Виллу», сравнял счёт.

Нападающий Криштиану Роналду пропускал эту встречу из-за травмы бедра. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем форварда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (32 очка), «Астон Вилла» идёт на 13-м месте (23 очка).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сочный сочень (раскрыть)
сегодня в 00:02
Извини, но вопрос так себе, риторический.
Уровень Бенза и Рона потянет разве что Лева
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:58
Коутиньо всегда забивал мю
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:58
Отыграться с 0-2 очень достойно,
рад за Стиви Джи, Успехов и дальше!
Сочный сочень
Сочный сочень ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49
А он сильнее рональды или скажем бинзима?
sash71
sash71 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:47
МЮ нужен тренер уровня Клоппа или Гварди в противном случае толка не будет.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 23:47
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 23:41
    Привет супертренеру гению Рангнику!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
    вчера в 23:31
    МЮ вместе сч де Беком надо было брать и де Лигта! Получили бы сыгранную центральную ось лет на десять !Денег бы хватило!
    LogvinovSerj
    LogvinovSerj
    вчера в 23:24
    Это надо быть какими идиотами владельцы клуба, чтобы пригласить на пост главного тренера Рангника? А еще во всю ходят слухи о Почеттино. Ну да... Берите сразу Семака
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:13
    Рангник поплатился за то, что маринует на лавке ван Де Бека.
    D.E.S.P.E.R.A.D.O
    D.E.S.P.E.R.A.D.O
    вчера в 23:05
    Роналду виноват-персофанки липового карлана!)))))
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:05
    Коутиньо с удачным дебютом! Так держать!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Они пока своей игрой не заслуживают бигфо,о каких других достижениях можно говорить?! В Кубковом матче в Театре,мне Вилла нравилась гораздо больше,чем сегодня.но всё же им не хватало тонкого футболиста.а он сегодня вышел на полчаса.Единоборства Хозяева старались выигрывать.в отличии от Гостей.которые играли спустя рукава,в надежде что ДДХ будет вытягивать всё и всея. Без КР7 команда более раскрепощённая...
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 22:57
    Сливают тренера или кпк говорил тренер физики не хватает вопрос
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 22:57
    Поздравляю Коутиньо с ярким дебютом. Перешёл в команду своего кореша и сразу заиграл
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:53
    Счёт по игре
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:48
    Сначала Рангник ушатал Локомотив, теперь взялся за МЮ, какой клуб следующий на очереди?
    sash71
    sash71
    вчера в 22:42
    МЮ в этом сезоне нужно бороться за зону ЛЧ на большее они не наиграли да и не потянут. Очередная игра с Астон Виллой показала насколько команда разбалансирована. Ведя в счёте 2:0 МЮ перешёл на ходьбу решивши, что победа в кармане но были биты за такое отношение. Джерард видя удручающий исход матча бросает в бой новоиспечённого Коутиньё, который не только не подвёл своей игрой но даже умудрился забить столь важный второй гол в ворота МЮ. Игра так и завершилась ничейным исходом. Астон Вилла вне себя от радости, а МЮ утирает сопли.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 22:42
    Кристиану все ближе к Барсе.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:41
    А где симулянт?
    dzvinka
    dzvinka ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:41
    я вот терпел... но на жуках из звездного десанта начал таки смеяться)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:39
    Был бы Роналду Коут бы поджал ноги по старой памяти и не забил бы
    youtomee
    youtomee ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    ну да, там состав у этого "днища" раз в 5 дороже чем у ЦСКА
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 22:38
    Это хороший дебют...
    adrianes
    adrianes
    вчера в 22:37
    Филипп вернулся в свой чемпионат,воссоединился с Джеррардом и испортил МЮ праздник
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:34
    Коут сильнее Месси и Нэймара
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 22:34
    Я так и знал, что Вилла сравняет счет.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:33
    буксуют конкретно !
    faneng
    faneng
    вчера в 22:33
    Главное, что Роналду, даже отсутствуя на поле, все равно портил игру. Заочно. Его дух витал над полем и мешал команде играть, за ноги хватал игроков.

    А если серьезно - пора Рангику на выход. Явно игра при нем стала гораздо скучнее, тусклее, чем при Сульшере.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:32, ред.
    Всё из-за Роналду! Нет прессинга, Челси как и Юве проиграли из-за Роналду! В Фильме Армагеддон, Астероид тоже в Землю Роналду запустил, в в Звёздном Десанте жуки пуляющиеся астероидами жили под плинтусом у Роналду!!!! P.S. Астон Вилла не дожала МЮ из-за Роналду!
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