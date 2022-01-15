«Ман Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой». Коутиньо отметился голом

1642274930

вчера, 22:28

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 2:2 в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, а на 67-й минуте португалец оформил дубль. «Астон Вилла» сумела отыграться. На 77-й минуте отставание сократил полузащитник «львов» Якоб Рэмзи, а на 82-й минуте Филипе Коутиньо, для которого эта игра стала дебютной за «Астон Виллу», сравнял счёт.

Нападающий Криштиану Роналду пропускал эту встречу из-за травмы бедра. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем форварда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (32 очка), «Астон Вилла» идёт на 13-м месте (23 очка).