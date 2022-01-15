Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» победу над «Кельном»

1642263779

вчера, 19:22

«Бавария» разгромила «Кельн» со счётом 4:0 в матче 19-го тура Бундеслиги.

Первый мяч в игре забил форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски на 9-й минуте. До перерыва ещё один гол в ворота «Кельна» отправил Корентен Толиссо. На 63-й минуте Левандовски оформил дубль, а на 74-й минуте поставил точку в матче — 4:0.

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (46 очков), «Кельн» идёт на 8-м месте (28 очков).