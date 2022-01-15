Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» победу над «Кельном»

«Бавария» разгромила «Кельн» со счётом 4:0 в матче 19-го тура Бундеслиги.
Первый мяч в игре забил форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски на 9-й минуте. До перерыва ещё один гол в ворота «Кельна» отправил Корентен Толиссо. На 63-й минуте Левандовски оформил дубль, а на 74-й минуте поставил точку в матче — 4:0.
«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (46 очков), «Кельн» идёт на 8-м месте (28 очков).
Я сейчас не о поляке конечно, уж больно классные передачи были, как из учебника!!! Бавария на классе , как всегда, чумавая команда!!!
Я сейчас не о поляке конечно, уж больно классные передачи были, как из учебника!!! Бавария на классе , как всегда, чумавая команда!!!
Когда я делаю дубль, он делает хет-трик © Холанд
Баварская машина)
Когда я делаю дубль, он делает хет-трик © Холанд
Баварская машина)