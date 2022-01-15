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Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» победу над «Кельном»

вчера, 19:22
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» разгромила «Кельн» со счётом 4:0 в матче 19-го тура Бундеслиги.

Первый мяч в игре забил форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски на 9-й минуте. До перерыва ещё один гол в ворота «Кельна» отправил Корентен Толиссо. На 63-й минуте Левандовски оформил дубль, а на 74-й минуте поставил точку в матче — 4:0.

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии (46 очков), «Кельн» идёт на 8-м месте (28 очков).

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 23:11
Роберт лучший,с ним Бавария громит всех
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:26
Нестареющий поляк 👍
Caliostro
Caliostro
вчера в 22:00
Для нас это пока очень плохо, что он в такой крутой форме сейчас!
shur
shur ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:59
...ну знаешь, после таких передач Лероя Сане просто преступление не забить!!!
Я сейчас не о поляке конечно, уж больно классные передачи были, как из учебника!!! Бавария на классе , как всегда, чумавая команда!!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:59
Остановите эту машину жаль что гномик украл мячик
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:55
Лучший среди всех
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:21
Лучший в мире не Месси
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:17
Это просто жесть
SonicStar
SonicStar
вчера в 21:08
Если до конца карьеры Роберт останется в Бундеслиге, 100% станет лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги, учитывая сколько он в последние сезоны забивает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:01
Левандовски действительно хорош.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:46
"Кельн" как не старался, даже сопротивление не обозначил.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:38
Роберт умеет начать и завершить разгром
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:32
Предпродажная подготовка ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:23
Левандовски машина по забиванию голов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:06
Фантастическая статистика у Роберта.
sash71
sash71
вчера в 19:45
Игра была в одни ворота. Кельн даже не сопротивлялся мощи Баварии. В Бундеслиге чемпионство Мюнхена не вызывает сомнения.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45
Болельщиков Баварии с очередной крупной победой в Бундеслиге. В среднем чуть больше трёх голов за игру в ворота соперников, очень солидная результативность.
Cat01
Cat01
вчера в 19:41
С победой Бавария!!!
протон
протон
вчера в 19:29
Левандовски стабильно продолжает удивлять, чем заставляет уважать себя.
Когда я делаю дубль, он делает хет-трик © Холанд
Баварская машина)
particular
particular
вчера в 19:29
А Лёва всё несёт и приносит :))) Хороший несун у мюнхенцев :))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Баварию с убедительной Победой.
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