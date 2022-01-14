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Бакаев — о контракте: «Я хочу остаться в „Спартаке“»

сегодня, 13:16

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о ситуации с его контрактом в московском клубе. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай Бог. Хочу ли я остаться? Конечно.

Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, Зелимхан — воспитанник московского клуба.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:17
Ещё Главный тренер Спартака не озвучил своё мнение на счёт Бакаева.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:14
И так уже задержался!
makkie
makkie
сегодня в 14:12
Воспитанник.
Но с такими запросами Бакаеву прямой путь в другую команду.
40 матчей - 1 гол, а хочет получать как один из лидеров клуба.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:59
Денег у Федуна не осталось, чтобы продлить дорогостоящего игрока !!!) А на снижение зарплаты игрок не идёт.
kust07
kust07
сегодня в 13:54
Бакаев еще пригодится Спартаку
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:31
Как сказал Бакаев - меня и на лавке неплохо кормят, остаюсь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:24
Останусь, но деньги вперед!!!
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