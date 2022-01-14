Бакаев — о контракте: «Я хочу остаться в „Спартаке“»

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сегодня, 13:16

Полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о ситуации с его контрактом в московском клубе. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай Бог. Хочу ли я остаться? Конечно.

Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, Зелимхан — воспитанник московского клуба.