Бакаев — о контракте: «Я хочу остаться в „Спартаке“»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о ситуации с его контрактом в московском клубе. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.
Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай Бог. Хочу ли я остаться? Конечно.
Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, Зелимхан — воспитанник московского клуба.
Но с такими запросами Бакаеву прямой путь в другую команду.
40 матчей - 1 гол, а хочет получать как один из лидеров клуба.
Но с такими запросами Бакаеву прямой путь в другую команду.
40 матчей - 1 гол, а хочет получать как один из лидеров клуба.