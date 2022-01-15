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«Дженоа» уволил Шевченко с поста главного тренера

сегодня, 15:06

«Дженоа» на официальном сайте объявил, что Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера команды.

Украинский специалист возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу в Кубке Италии. Всего под руководством Шевченко команда провела 9 матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Контракт Шевченко с генуэзским клубом был рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:34
всё ожидаемо
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
сегодня в 18:46
А может его в сб.Польши ждут? Рыбус вон говорит, что знает уже кто будет, может как раз Шева?
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:44
я не понимаю, почему Шева ушел из сборной Украины?там все было тип-топ
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:36
Неумно как-то руководство Дженоа поступило.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:15
На моей памяти лучший тренер по спасению команд от вылета был А. Тарханов.
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 18:06
Полный промах, как Дженоа так и самого Шевченко.
Впрочем, это не главное. Налицо абсолютная несостоятельность Шевы-тренера. В сборной Украины все было на нервах, морально волевых, где-то ( причем зачастую) на везении. Но долго так продолжаться не могло. В итоге вполне закономерный итог, плюс дальнейшая репутация и амбиции шевы под жирным вопросом.
112910415
112910415
сегодня в 18:02
непосильным оказался груз
RamonCSKA
RamonCSKA ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 18:01
Шевченко сам ушёл, не выдержал Российской агрессии со стороны миранчука
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:58
К этому все и шло! Ну хоть позволили встретится со своим бывшим клубом - Миланом) Для Шевченко Серия А оказалось слишком крепким орешком.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:55
Недолго мучилась старушка! А как же теперь Лешка Миранчук, ведь Шевченко, вроде, его переманил к себе и даже есть контракт с ним?
протон
протон
сегодня в 17:41
Даже оправдать его нечем,состав Дженоа объективно говоря не настолько плох чтобы такую донную статистику выдать,полностью антизаслуга Шевченко,как тренер он пока никакой,зато 20 лямов рубанул с Дженоа,тут красавчик,изи мани.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:40, ред.
Кокорин не лезет в тренеры, а как футболист, он закончился, так и не начавшись.
shur
shur
сегодня в 17:22
...не каждый классный игрок- хороший тренер, зато всё предельно ясно, как
пришёл так и ушёл! Это большое искусство так продержаться как Какорин,
это уметь надо! Скажите разные истории, может быть, но итог то ......!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:18, ред.
Ничего не зная о Дженоа, не готовя команду в предсезонке, не зная толком возможности игроков, Шева бросился спасать тонущую команду. Ну, разве не смешно? А всё, от того, ребята, что самомнения слишком много....
beefs
beefs
сегодня в 17:15
Шевченко оказался не там и не в то время...
Capral
Capral ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 17:11
Да при чём тут хохол?! Человек, без должного тренерского опыта и таланта, берётся за непростую работу по спасению итальянской команды в тот момент, когда, даже не каждый достойный тренер решится! Что, Шева показал на ЧЕ??? НИЧЕГО!!! Трезво, надо смотреть на вещи, чисто по футбольному. А национальность, тут ни каким боком не стоит.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:58
Тренер из него не получился.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:58
Тренер для сборной Польши освободился
Сантус
Сантус ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:56
Я понял..)Знаток,просто скажи что это тупо хейт к Шевченко,хохол там и всё такое,я пойму.Но расказывать о том что тьма народу может спасти утопающий клуб без малейших подвижек к усилению....Ладно,проехали
Capral
Capral
сегодня в 16:52
Когда команда, находится в положении гибнущей Дженоа и её надо спасать, то, физрука украинского разлива на помощь не зовут....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:52
Не надо было туда влазить,там борьба за выживание, времени для работы мало, сразу надо результат, репутацию подпортил
Capral
Capral ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:50
Будет творческий рост, после увольнения физрука!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:46
Вот и вся сказка ...
Capral
Capral ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 16:44
Одного героического, уже уволили из Дженоа...
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 16:43
Большой минус, Шева получил на недавнем ЧЕ, где только благодаря страшному везению выскочил из группы, которую должен был проходить без проблем!!! Меня, просто поражают "знатоки", пишущие здесь, ничего не понимая в футболе.
Сантус
Сантус ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:39
Я бы послушал фамилии этих героических парней..)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:39
Миранчуку будет легче в Дженоа.
1bear
1bear
сегодня в 16:36
"не долго музыка играла,не долго фраер танцевал"
Capral
Capral ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 16:34
Дело не в волшебниках, а в тренерах- могущих ставить игру. Пожарников много, настоящих мало.
Сантус
Сантус
сегодня в 16:28
Ну вот теперь Зидан придёт и спасёт...)В принципе существуют тренеры волшебники,которые из ..вна могут слепить пулю за два месяца?
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