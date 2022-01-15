«Дженоа» уволил Шевченко с поста главного тренера

«Дженоа» на официальном сайте объявил, что Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера команды.
Украинский специалист возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу в Кубке Италии. Всего под руководством Шевченко команда провела 9 матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Контракт Шевченко с генуэзским клубом был рассчитан до 2024 года.
Впрочем, это не главное. Налицо абсолютная несостоятельность Шевы-тренера. В сборной Украины все было на нервах, морально волевых, где-то ( причем зачастую) на везении. Но долго так продолжаться не могло. В итоге вполне закономерный итог, плюс дальнейшая репутация и амбиции шевы под жирным вопросом.
Впрочем, это не главное. Налицо абсолютная несостоятельность Шевы-тренера. В сборной Украины все было на нервах, морально волевых, где-то ( причем зачастую) на везении. Но долго так продолжаться не могло. В итоге вполне закономерный итог, плюс дальнейшая репутация и амбиции шевы под жирным вопросом.