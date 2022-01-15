«Дженоа» уволил Шевченко с поста главного тренера

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сегодня, 15:06

«Дженоа» на официальном сайте объявил, что уволен с поста главного тренера команды.

Украинский специалист возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу в Кубке Италии. Всего под руководством Шевченко команда провела 9 матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Контракт Шевченко с генуэзским клубом был рассчитан до 2024 года.