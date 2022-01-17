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Победы ПСЖ и «Монако». Итоги 21-го тура Лиги 1

сегодня, 00:47

Закончились все матчи 21-го тура Лиги 1.

«Ницца» — «Нант» 2:1
Голы: Дольберг Каспер 21 (пенальти), Тюрам-Ульен Кефрен 56 — Жиротто Андреи 45

«Сент-Этьен» — «Ланс» 1:2
Голы: Будебуз Рияд 38 — Сотока Флориан 77, Фофана Секо 90+5

«Пари Сен-Жермен» — «Брест» 2:0
Голы: Мбаппе Килиан 32, Керер Тило 53

«Ренн» — «Бордо» 6:0
Голы: Терье Мартен 32, Буриго Бенжамен 43, Ляборд Гаэтан 61, Трюффе Адриэн 69, Гуйрасси Сехру 89, Гуйрасси Сехру 90+1

«Лорьян» — «Анже» 0:0

«Монако» — «Клермон» 4:0
Голы: Диоп Софьян 45+1, Бен-Йеддер Виссам 55, Бен-Йеддер Виссам 62 (пенальти), Кайо Энрике 83

«Реймс» — «Мец» 0:1
Гол: Ньяне Ибраима 61

«Страсбур» — «Монпелье» 3:1
Голы: Уорис Маджид 77, Томассон Адриен 84, Гамейро Кевин 86 — Молле Флоран 11

«Труа» — «Лион» 0:1
Гол: Дембеле Мусса 33 (пенальти)

«Марсель» — «Лилль» 1:1
Голы: Юндер Дженгиз 75 — Ботман Свен 15

Победы ПСЖ и «Монако». Итоги 21-го тура Лиги 1

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:51
Монпелье одержал героическую третью победу в чемпионате, но даже это вряд ли дает нам право сказать, что, мол, Монпелье просыпается )).
Поэтому ПСЖ может без особого ущерба для итогового результата матча с Монпелье выставлять не совсем, скажем так, основной состав )).
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