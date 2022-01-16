Крупные победы «Боруссии» Д и «Баварии». Итоги 19-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 19-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Д — «Фрайбург» 5:1
Голы: Менье Тома 14, Менье Тома 29, Холанд Эрлинг 45+1, Холанд Эрлинг 75, Дахуд Махмуд 86 — Демирович Эрмедин 61
«Вольфсбург» — «Герта» 0:0
«Унион» — «Хоффенхайм» 2:1
Голы: Фогльзаммер Андреас 22, Прёмель Гриша 73 — Баумгартль Тимо 16 (автогол)
«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 0:2
Голы: Силва Андре 11 (пенальти), Нкунку Кристофер 70
«Майнц» — «Бохум» 1:0
Гол: Сент-Джаст Йеремия 48
«Кёльн» — «Бавария» 0:4
Голы: Левандовски Роберт 9, Толиссо Корентен 25, Левандовски Роберт 62, Левандовски Роберт 74
«Боруссия» М — «Байер» 1:2
Голы: Эльведи Нико 81 — Андрих Роберт 51, Шик Патрик 74
«Аугсбург» — «Айнтрахт» 1:1
Голы: Грегоритч Михаэль 38 — Камада Дайчи 22
«Арминия» — «Гройтер Фюрт» 2:2
Голы: Окугава Масая 8, Кастро Гонсало 83 — Левелинг Джейми 35, Нильсен Хавард 67