«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао и стал обладателем Суперкубка Испании

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вчера, 23:26

«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0) и стал обладателем Суперкубка Испании.

На 38-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «сливочных» Лука Модрич. После перерыва пенальти реализовал Карим Бензема, удвоив преимущество своей команды. На 87-й минуте встречи защитник «Реала» Эдер Милитао получил прямую красную карточку, а в ворота мадридского клуба был назначен одиннадцатиметровый. Однако полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не сумел реализовать пенальти, голкипер «Реала» Тибо Куртуа среагировал на удар.

До этого «Реал» последний раз выигрывал Суперкубок Испании в сезоне 2019/20.