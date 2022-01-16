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«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао и стал обладателем Суперкубка Испании

вчера, 23:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0) и стал обладателем Суперкубка Испании.

На 38-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «сливочных» Лука Модрич. После перерыва пенальти реализовал Карим Бензема, удвоив преимущество своей команды. На 87-й минуте встречи защитник «Реала» Эдер Милитао получил прямую красную карточку, а в ворота мадридского клуба был назначен одиннадцатиметровый. Однако полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не сумел реализовать пенальти, голкипер «Реала» Тибо Куртуа среагировал на удар.

До этого «Реал» последний раз выигрывал Суперкубок Испании в сезоне 2019/20.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 00:44
ну и отличненько, так и должно было быть!!! с победой Лучший клуб мира Реал!!! а вот удаления точно не было, ладно уж пеналь, но мяч в руку нечаянно попал!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Если Реал в Ла лиге за сезон забъет 120 голов и не пропустить ни одного мяча в свои ворота и не потеряет ни одного очка,ты будешь радоваться,потому что не осознаешь что к чему.Зачем тебе в каждом посте писать "лучший клуб",пусть будет супер лучший клуб во вселенной, и что от этого напиши?
амурец
амурец
сегодня в 00:20
Реал с победой
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dan_Madrid (раскрыть)
сегодня в 00:17
Гол в матче с Хетафе, 2 гола Барселона забила с позиции Милитао, сегодня красная и пенальти. Хорошо, что Куртуа наконец-то потащил пенальти.
протон
протон
сегодня в 00:11
Молодцы, отыграли турнир на паузе не затратив много сил! С победой!
Как же Реал хорошо смотрится. С победой!
протон
протон
сегодня в 00:10
Гуд, Реал с трофеем!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09, ред.
С очередной победой и очередным трофеем 🏆 в копилку Реал Мадрид!!! Не зря этому клубу принадлежит статус лучшего клуба в истории футбола. Карим Бензема, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Ферлан Менди, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Тибо Куртуа, Начо Фернандес, Тони Кроос, Давид Алаба, Лукас Васкес и т.д. хорошо отыграли в этом турнире. Эдера Милитао специально оставил вне этого списка. Очень плохо сыграл против Барселоны. Два гола из-за него пропустили от такой Барселоны. Но сегодня неплохо сыграл, это надо признать. А красную, в отличие от тренера, я считаю, что судья прав. Потому, что мяч летел в ворота с близкого расстояния, а рука Милитао, возможно, прервала 100% гол. Интересно, Бензема ничего не получит как лучший бомбардир этого турнира?! Карим Бензема и Лука Модрич лучшие игроки этого турнира. Теперь надо готовиться к Кубку Испании, Ла и Лиге Чемпионов УЕФА (хоть она и в феврале)!!! Надеюсь, что Реал Мадрид не будет сливать Кубок Испании, как обычно. Хоть этот трофей 🏆 и является второсортным.
sash71
sash71 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Футбол тем и прекрасен, когда существует конкуренция, а для всех не адекватов 👉🏻 в чемпионат Шотландии.
1bear
1bear
вчера в 23:59
поздравления Реалу !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:57
А в Испании еще и пляж есть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 23:56
Реал поздравляй а русскоговорящих болел Реала не поздравляй,они только гадости могут писать про Барсу,ну есть как Авелин понимающие сути,что Реалу нужна конкуренция в лице Барсы,остальные хотят как в Германии,Франции,чтобы Реал без конкуренции опережал второе место на 30 очков,маразм.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 23:50
Ну что, поздравляю!
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 23:47
Утешительный приз это. Теперь надо отдохнуть основе, в кубке выставить резерв. Милитао начал год очень плохо. Три привоза в трёх матчах. Надеюсь придёт в себя.
RoArt
RoArt
вчера в 23:42
За что красная я так и не понял. Тогда и в случае с первым пенальти надо было удалять. Милитао же не из пустых ворот сознательно выносил. А так молодцом ребята!
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:42, ред.
Если честно, ожидал намного большего от Атлетика. Та же Барселона смотрелась куда острее и опаснее. Только когда Реал расслабился после второго забитого гола и начал откровенно катать вату, баски подошли к воротам Реала, и то ничего сделать не могли. Ну, а Реал с победой и первым трофеем в сезоне! Видно, что Анчелотти после игры с Барсой провел хорошую беседу с командой. Весь матч, не считая последних десяти минут, сливочные полностью доминировали над соперником, создавая свои моменты у ворот басков, и одновременно ничего не позволяя им создать у своих ворот. Отдельный респект Куртуа за его сумасшедший сейв ногой с отбитым пенальти. Бензема - монстр, пятый пенальти подряд бьёт в одну и ту же сторону, и вратари, уже заранее зная направление полета мяча, все равно не могут его отбить. Лука Модрич - машина! Возраст на него вообще не влияет. В общем вся команда отыграла на уровне. Теперь вперёд за другими трофеями!
Chermet
Chermet
вчера в 23:42
Заслуженно. Класс Слив заметно выше, чем класс Катлет.
Поздравы
kamilchik
kamilchik
вчера в 23:40
Реф мог и не давать КК, но видать скучно стало, решил как-то интригу вернуть! Но баски этого не оценили.
Реал уверенно играет когда Каземиро в форме. Всех истинных мадридистов с очередным трофеем! Porque nadie resiste, tus ganas de vencer!
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 23:37
Мои поздравления лучшему клубу Испании .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:35
Договорняк ! Смешной кубок никому не надо !
sash71
sash71
вчера в 23:30
Поздравляю Реал и болел с заслуженной победой ! Анчелотти доказывает, что он действительно является ТОП тренером. Финальная игра прошла полностью под диктовку мадридцев. Героем матча считаю Модрича который в свои 37 лет показывает лучший футбол. Атлетик мог внести интригу в этом финале забей пеналь но этого к сожалению басков не произошло.
Еще раз Реал с победой !
Сантус
Сантус
вчера в 23:29
На удивление спокойно и буднично.Реал с чашкой.Модрич,Куртуа-снимаю шляпу.)
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:29
С победой Мадрид! С победой Анчи! Суперкубок Испании у него наконец таки есть
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:28
Реалу нету равных в Испании.
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