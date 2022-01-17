«Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Миранчук вышел на поле на 78-й минуте

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22-го тура Серии А.
За 90 минут встречи команды так и не сумели отметиться забитыми голами. Серия без поражений «Интера» в чемпионате Италии достигла уже 13 матчей, последний раз миланский клуб уступал в Серии А в октябре прошлого года в игре с «Лацио» (1:3).
Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте встречи, заменив Маттео Пессину.
«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице (50 очков), «Аталанта» идёт 4-м месте (42 очка).
Можно поздравить команды с тем на что и наиграли .
Я думаю что минимальные задачи на эту игру которые были поставленны главными тренерами обеих команд выполнены . Шахматная партия двух гроссмейстеров между Гасперини и Индзаги закончилась боевой ничьей. Матч складывался очень тяжело для обеих команд, видно было что команды больше были сосредоточены на контроль мяча , который не всегда был под контролем обеих команд, много ошибок в передачах особенно в центре поля . Чувствовалось напряжение, которое не давало сосредоточиться на классные и красивые атаки , которыми могут похвалиться эти обе команды, любящие играть в искрамётный атакующий футбол ⚽️. И сегодняшнее противостояние , да и счёт на табло скорее всего исключение из правил для этих двух команд. Думаю что для обеих команд и самое главное для главных тренеров, в сегодняшнем матче была задача самое главное не потерять хотя бы очко , которое очень важно для обеих команд для будущих раскладов. И это у них получилось, да и большинство болельщиков обеих команд думаю остались довольны самим матчем и счётом. Всем Добра и Удачи !!!
Можно поздравить команды с тем на что и наиграли .
Я думаю что минимальные задачи на эту игру которые были поставленны главными тренерами обеих команд выполнены . Шахматная партия двух гроссмейстеров между Гасперини и Индзаги закончилась боевой ничьей. Матч складывался очень тяжело для обеих команд, видно было что команды больше были сосредоточены на контроль мяча , который не всегда был под контролем обеих команд, много ошибок в передачах особенно в центре поля . Чувствовалось напряжение, которое не давало сосредоточиться на классные и красивые атаки , которыми могут похвалиться эти обе команды, любящие играть в искрамётный атакующий футбол ⚽️. И сегодняшнее противостояние , да и счёт на табло скорее всего исключение из правил для этих двух команд. Думаю что для обеих команд и самое главное для главных тренеров, в сегодняшнем матче была задача самое главное не потерять хотя бы очко , которое очень важно для обеих команд для будущих раскладов. И это у них получилось, да и большинство болельщиков обеих команд думаю остались довольны самим матчем и счётом. Всем Добра и Удачи !!!