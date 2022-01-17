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«Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Миранчук вышел на поле на 78-й минуте

сегодня, 00:36
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22-го тура Серии А.

За 90 минут встречи команды так и не сумели отметиться забитыми голами. Серия без поражений «Интера» в чемпионате Италии достигла уже 13 матчей, последний раз миланский клуб уступал в Серии А в октябре прошлого года в игре с «Лацио» (1:3).

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте встречи, заменив Маттео Пессину.

«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице (50 очков), «Аталанта» идёт 4-м месте (42 очка).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:30
Хорошая и не скучная игра.
1bear
1bear
сегодня в 01:13
обе команды были согласны на ничью
Chermet
Chermet
сегодня в 01:05
Все справедливо. Команды имели шикарные моменты, но, такое впечатление, что сам Бог сказал: "ничья".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:59
«Интер» сыграл вничью с «Аталантой».
Можно поздравить команды с тем на что и наиграли .
Я думаю что минимальные задачи на эту игру которые были поставленны главными тренерами обеих команд выполнены . Шахматная партия двух гроссмейстеров между Гасперини и Индзаги закончилась боевой ничьей. Матч складывался очень тяжело для обеих команд, видно было что команды больше были сосредоточены на контроль мяча , который не всегда был под контролем обеих команд, много ошибок в передачах особенно в центре поля . Чувствовалось напряжение, которое не давало сосредоточиться на классные и красивые атаки , которыми могут похвалиться эти обе команды, любящие играть в искрамётный атакующий футбол ⚽️. И сегодняшнее противостояние , да и счёт на табло скорее всего исключение из правил для этих двух команд. Думаю что для обеих команд и самое главное для главных тренеров, в сегодняшнем матче была задача самое главное не потерять хотя бы очко , которое очень важно для обеих команд для будущих раскладов. И это у них получилось, да и большинство болельщиков обеих команд думаю остались довольны самим матчем и счётом. Всем Добра и Удачи !!!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:54
Только ничья
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 00:50
Такое ощущение что обычный дог
С самого начала, ели ели передвигались, изредка были в спышки
Ну а в конце, Ханданович пол часа мяч в игру вводит ю, перекатывая с полевыми
Всё встали и стоят, Макароны ху.вы
sash71
sash71
сегодня в 00:47, ред.
Раскатали ничейку хотя мне Аталанта понравилась больше и моментов у них было так же поболее. Гасперини и Индзаги после финального свитка обнялись в дружеской манере и было видно, что оба довольны результатом. Эта ничья пошла на пользу лютому сопернику интеристов Милану, который уже совсем скоро вполне может выйти на первое место Серии А.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:42, ред.
Ожидали результативной игры, но ничья может и устроила сегодня соперников. Удачи
протон
протон
сегодня в 00:41
Последние два матча такое чувство, что Миранчук точно не хуже остальных
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