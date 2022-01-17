«Интер» сыграл вничью с «Аталантой». Миранчук вышел на поле на 78-й минуте

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сегодня, 00:36

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 22-го тура Серии А.

За 90 минут встречи команды так и не сумели отметиться забитыми голами. Серия без поражений «Интера» в чемпионате Италии достигла уже 13 матчей, последний раз миланский клуб уступал в Серии А в октябре прошлого года в игре с «Лацио» (1:3).

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте встречи, заменив Маттео Пессину.

«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице (50 очков), «Аталанта» идёт 4-м месте (42 очка).