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Бербатов рассказал, что нужно сделать «Тоттенхэму», чтобы удержать Кейна

16 января 2022, 02:31

Бывший футболист «Тоттенхэма» Димитар Бербатов рассказал, что должны сделать «шпоры», чтобы удержать в своём составе нападающего Харри Кейна.

На мой взгляд, летом мы увидим ситуацию с Харри Кейном, аналогичную прошлогодней. Я не уверен, что мысль о переходе в топ-клуб, чтобы выигрывать трофеи, полностью ушла из головы Кейна.

Да, Конте сказал, что Харри — ключевой игрок, а команда должна строиться вокруг него. Но в то же время я думаю, что искушение всё же есть. Летом мы можем увидеть ту же драму.

Единственный способ, при котором этого не произойдет — это если «шпоры» что-то выиграют или попадут в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
16 января в 04:37
Зачем его удерживать?
Ironigor
Ironigor
16 января в 02:44
Я думаю что Кейн останется в команде Конте .
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