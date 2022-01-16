Бербатов рассказал, что нужно сделать «Тоттенхэму», чтобы удержать Кейна

Бывший футболист «Тоттенхэма» рассказал, что должны сделать «шпоры», чтобы удержать в своём составе нападающего .

На мой взгляд, летом мы увидим ситуацию с Харри Кейном, аналогичную прошлогодней. Я не уверен, что мысль о переходе в топ-клуб, чтобы выигрывать трофеи, полностью ушла из головы Кейна.

Да, Конте сказал, что Харри — ключевой игрок, а команда должна строиться вокруг него. Но в то же время я думаю, что искушение всё же есть. Летом мы можем увидеть ту же драму.

Единственный способ, при котором этого не произойдет — это если «шпоры» что-то выиграют или попадут в Лигу чемпионов.