Тухель: «Мы могли победить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Мы уступили, проиграв одно единоборство в одной ситуации. Я доволен настроем, концентрацией и игрой в защите своей команды, поскольку мы не позволили сопернику создать много шансов. «Манчестер Сити» сегодня имел минимум серьезных моментов и опасных передач в штрафную.



В защите мы действовали предельно сосредоточенно, были активны и агрессивны, поддерживали необходимую компактность. В первом тайме мы создавали хорошие шансы на контратаках и моменты при выходе из обороны, которые мы упустили. После перерыва мы лучше держали мяч и продемонстрировали правильную реакцию после пропущенного гола. У нас были шансы, полумоменты и подходы к воротам, благодаря которым мы могли бы сравнять счет.

С такой игрой мы могли бы победить или свести матч вничью. Но с тем же успехом мы могли и уступить, и это случилось благодаря индивидуальным качествам Кевина Де Брюйне, выступление которого оказалось решающим фактором. Тем не менее, мы не показали нужного уровня в атаке, чтобы забить гол и постараться добиться иного результата.