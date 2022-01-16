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Тухель: «Мы могли победить „Манчестер Сити“»

16 января 2022, 01:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Мы уступили, проиграв одно единоборство в одной ситуации. Я доволен настроем, концентрацией и игрой в защите своей команды, поскольку мы не позволили сопернику создать много шансов. «Манчестер Сити» сегодня имел минимум серьезных моментов и опасных передач в штрафную.

В защите мы действовали предельно сосредоточенно, были активны и агрессивны, поддерживали необходимую компактность. В первом тайме мы создавали хорошие шансы на контратаках и моменты при выходе из обороны, которые мы упустили. После перерыва мы лучше держали мяч и продемонстрировали правильную реакцию после пропущенного гола. У нас были шансы, полумоменты и подходы к воротам, благодаря которым мы могли бы сравнять счет.

С такой игрой мы могли бы победить или свести матч вничью. Но с тем же успехом мы могли и уступить, и это случилось благодаря индивидуальным качествам Кевина Де Брюйне, выступление которого оказалось решающим фактором. Тем не менее, мы не показали нужного уровня в атаке, чтобы забить гол и постараться добиться иного результата.

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Все комментарии
sash71
sash71
16 января в 12:53
Я незнаю куда Тухель смотрел но шансов на успех у Челси не было. Хотя как тренера понимаю и то, что он пытается удручающую картину игры своих подопечных высветить хоть в каких то красочных тонах радуги уже похвально. Те кто наблюдал ключевую игру не только тура но и всего чемпионата прекрасно видели, что за весь матч Челси не создал абсолютно ничего опасного у ворот МС кроме одного момента в котором ЛукакА выходя один на один не смог забить.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Птица Феникс (раскрыть)
16 января в 10:31
Если бы, если бы.
Птица Феникс
Птица Феникс
16 января в 10:27
Челси нужен нападающий, там защитники забивают в последнее время. Могли бы, если...Потом, без Менди никак, если он не играет, то все. Канте не в форме, как когда-то был. Лукаку хочет в Интер (в душе). Это не Челси прошлого года, атмосфера не та. Мы знаем что они могут на самом деле, но на деле сейчас они никак. Так что нужно что-то менять в январе, а то Манчестер Сити и Ливерпуль уже, скажем - впереди. Удачи!
Romeo 777
Romeo 777
16 января в 09:46
Да ну, во вчерашней игре Челси ничего нормального не создал даже. Ничья возможно, но КДБ показал личный класс. А вот победой там и не пахло, слишком много брака было, всю вчерашнюю тройку атаки продал бы
firewing
firewing
16 января в 06:01
У Челси пропал быстрый переход из обороны в атаку - разгонять некому, Маунт и Канте видать не в форме, фланги в лазарете, средняя линия часто проваливалась, точность паса в атаку для топ-клуба ни о чём, да и Сити хорошо накрывали и прессинговали.
mihaluch
mihaluch
16 января в 04:55
Когда мочь не в мочь.
Бубнин
Бубнин
16 января в 01:38
Объяснительную пишет Грановской.
протон
протон
16 января в 01:32
Одно дело могли. А другое дело сделать.
Ironigor
Ironigor
16 января в 01:31
Во сне видел ???!!!))
allemz
allemz
16 января в 01:20
Томас издевается))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 01:15
Могли, да не сумели.
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