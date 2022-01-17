«Ювентус» и «Зенит» провели новый раунд переговоров по Азмуну...

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Утверждается, что клубы провели очередной раунд переговоров. «Зенит» намерен выручить с продажи иранца 5 млн евро. «Старая синьора» же предлагает 1 млн + 2 млн в качестве бонусов.
Текущий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.
Азмун, конечно, сейчас лакомый кусок на трансферном рынке. Получить зимой такого качественного игрока в самом расцвете сил и с большим еврокубковым опытом за сумму в районе 5 млн. - большой трансферный успех для любого клуба, даже такого большого, как Юве
Не понятно, если Азмун и правда нужен Ювентусу, то чего им торговаться +- 2-3 млн.? Это ж копейки для них. На мой взгляд, учитывая трансферную стоимость Азмуна в 25 млн., 5 лямов до окончания контракта - вполне адекватная сумма. Там у одного условного Кьезы зарплата, наверное, раза в 2 больше)
Азмун, конечно, сейчас лакомый кусок на трансферном рынке. Получить зимой такого качественного игрока в самом расцвете сил и с большим еврокубковым опытом за сумму в районе 5 млн. - большой трансферный успех для любого клуба, даже такого большого, как Юве
Не понятно, если Азмун и правда нужен Ювентусу, то чего им торговаться +- 2-3 млн.? Это ж копейки для них. На мой взгляд, учитывая трансферную стоимость Азмуна в 25 млн., 5 лямов до окончания контракта - вполне адекватная сумма. Там у одного условного Кьезы зарплата, наверное, раза в 2 больше)