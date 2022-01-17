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«Ювентус» и «Зенит» провели новый раунд переговоров по Азмуну

сегодня, 15:59

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Утверждается, что клубы провели очередной раунд переговоров. «Зенит» намерен выручить с продажи иранца 5 млн евро. «Старая синьора» же предлагает 1 млн + 2 млн в качестве бонусов.

Текущий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:50
Скорей бы его уже куда-то пристроили
mike60
mike60
сегодня в 17:46
Да они совсем неадекватное предложение делают.За 1 млн Азмуна.Им же не тяжело 5 млн. выложить.В чем дело?Зенит-это не Локомотив.
Хиромант
Хиромант ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:31
Да, но Зенит по пятницам не подаёт...
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:25
Сущие копейки предлагают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:24
Надо просто подарить его,этож Ювентус! 😜🤣
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:17
Ювентус жадничает.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:09
Неужели в рпл есть игроки уровня Ювентус. Если да значит Ювентус стал средняком
Алексей Филин
Алексей Филин ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 17:08
рукаку
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:07, ред.
Ювентус, нет денег, проходи! Не загораживай витрину с товаром!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:03
Уточню. Поскольку Зениту такие мелкие суммы , как 5 млн не нужны. То эти переговоры имеют одну цель. Максимально затруднить трансфер, ЗАТЯНУТЬ ВРЕМЯ , в результате чего он останется до лета и летом уйдет бесплатно. Все в стиле Газпрома
drug01
drug01
сегодня в 17:01
А годы идут идут....
протон
протон
сегодня в 16:55
Сколько?!? 1+2млн ? Может Юве вообще тогда сыром и оливками рассчитается?
Азмун, конечно, сейчас лакомый кусок на трансферном рынке. Получить зимой такого качественного игрока в самом расцвете сил и с большим еврокубковым опытом за сумму в районе 5 млн. - большой трансферный успех для любого клуба, даже такого большого, как Юве
Не понятно, если Азмун и правда нужен Ювентусу, то чего им торговаться +- 2-3 млн.? Это ж копейки для них. На мой взгляд, учитывая трансферную стоимость Азмуна в 25 млн., 5 лямов до окончания контракта - вполне адекватная сумма. Там у одного условного Кьезы зарплата, наверное, раза в 2 больше)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:54
Если бы зенит тратил свои деньги то могли и согласиться а так как деньги газпрома т.е. народные они решили торговаться, если в итоге иранец уйдёт как свободный агент зенит ничего не потеряет, деньги то дормовые.
beefs
beefs
сегодня в 16:51
что то с экономикой в Зените плоховастенько, покупают за деньги, а продают за фантики...
k3swqzh5eerg
k3swqzh5eerg
сегодня в 16:49
Беспонтовая трата времени
lotsman
lotsman
сегодня в 16:46
Уже всем понятно, что Азмун будет играть в Зените до лета.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:41, ред.
Утверждается, что клубы провели очередной раунд переговоров. «Зенит» намерен выручить с продажи иранца 5 млн евро. «Старая синьора» же предлагает 1 млн + 2 млн в качестве бонусов.
Всё как всегда !!!)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:35
Уже совершенно очевидно, что договорятся. Юве ещё какой-то лям добавит и заберёт , если он действительно им нужен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:35
Цифры какие-то совсем смешные. Раньше в разы больше были...
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:31
Юве Азмуну пойдет,а Лион он бы не потянул,там такой темп,что Азмуна бы мин. на 15 бы хватило и выноси!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:29
Почему ??
Вы считаете Зенит оставит Дзюбиньо и Сергиньо основными напами ??
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:28
Интересно было бы посмотреть за Азмуном в Юве.
1 984
1 984
сегодня в 16:26
Главная загадка межсезонья - уйдёт Азмун или нет.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 16:23
Зениту нельзя его сейчас отдавать,для Зенита 2-3-4 млн это гроши,а вот если уйдет,кто забивать то будет?
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:23
«Ювентус» и «Зенит» провели новый раунд переговоров по Азмуну...

«Зенит» намерен выручить с продажи иранца 5 млн евро. «Старая синьора» же предлагает 1 млн + 2 млн в качестве бонусов.

- Сначала Азмуна хотели продать за 20-тку, потом за 10-тку, теперь уже "опустились" до 5-ки млн. евро, а "макаронникам" и "лягушатникам" всё равно - МНОГО! Им бы за рубль-за два купить...

- Так о чём ещё с ними "переговаривать" уже третий месяц? Послать их на х.., бабочек ловить. Пусть Азмун доигрывает свой контракт до лета, и катится колобком в свою Европу, если Зенит его не устраивает... Найдём другого...

- А уступать очень даже неплохого игрока за 1 лям, вместо 20 - позорить клуб на весь мир, и себя не уважать... Покупаем за рубли - продаём за копейки! Ну и куда это годится?
asraeil
asraeil
сегодня в 16:17
Нужно как то договариваться
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:12
Газпром решил заплатить Ювентусу , чтоб тот забрал Азмуна, лишь бы не в Лион !
shlomo
shlomo
сегодня в 16:12
Мало предлагают...однако
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:03
Почти бесплатно парень уйдет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:00
Азмун уйдет и зенит упадет с пьедестала
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