«Ювентус» и «Зенит» провели новый раунд переговоров по Азмуну...

1642424346

сегодня, 15:59

«Ювентус» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» .

Утверждается, что клубы провели очередной раунд переговоров. «Зенит» намерен выручить с продажи иранца 5 млн евро. «Старая синьора» же предлагает 1 млн + 2 млн в качестве бонусов.

Текущий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.